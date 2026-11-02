Na challengeri v Bratislave nastúpi ďalší Slovák, Krejčí uspel v kvalifikácii

Slovenský tenista Michal Krajčí postúpil do hlavnej súťaže na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open.
Vo finále kvalifikácie zvíťazil nad desiatym nasadeným Holanďanom Nielsom Viskerom po trojsetovom boji 6:4, 3:6, 6:4.
Holandského favorita zdolal po trojsetovom boji.
Slovenský tenista Michal Krajčí postúpil do hlavnej súťaže na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open.
Vo finále kvalifikácie zvíťazil nad desiatym nasadeným Holanďanom Nielsom Viskerom po trojsetovom boji 6:4, 3:6, 6:4.