    Na challengeri v Bratislave nastúpi ďalší Slovák, Krejčí uspel v kvalifikácii

    Michal Krajčí
    Michal Krajčí (Autor: TASR)
    TASR|2. nov 2026 o 13:11
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    Holandského favorita zdolal po trojsetovom boji.

    Slovenský tenista Michal Krajčí postúpil do hlavnej súťaže na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open.

    Vo finále kvalifikácie zvíťazil nad desiatym nasadeným Holanďanom Nielsom Viskerom po trojsetovom boji 6:4, 3:6, 6:4.

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