Slovensko nominovalo zostavu na Davis Cup, oporou tímu bude Molčan

Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gombos, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tótha na stretnutie I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku.
Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej antuke v NTC Košice.
Víťaz duelu postúpi do budúcoročného 1. kvalifikačného kola DC, zdolaný tím bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.
Do zápasu proti Grécku nebude môcť zasiahnuť Lukáš Klein. „Minulý týždeň som sa s ním rozprával, či by nemohol byť súčasťou tímu, ale momentálne mu to ešte zdravotný stav nedovoľuje. Stále nie je fit,“ vysvetlil Tóth na utorkovej nominačnej tlačovej konferencii v Bratislave s tým, že do tímu pravdepodobne pribudne ešte jeden hráč v budúcom týždni.
„Ešte rozhodnem, či to bude niekto z mladších hráčov alebo ako sa to vyvinie. Nevylučujem ani účasť Andreja Martina.“
VIDEO: Kapitán Tibor Tóth o nominácii proti Grécku
Šéf slovenskej ekipy počíta do singlov s dvojicou Molčan, Gombos, do štvorhry s párom Karol a Pokorný. Všetci štyria mali v tomto týždni v pláne účasť na challengeri v rakúskom Tullne neďaleko Viedne: „Myslím si, že forma singlistov nie je najhoršia.
Alex Molčan má za sebou vynikajúcu antukovú sezónu, ukázal fantastické výkony, porážal hráčov aj z prvej päťdesiatky, dostal sa do stovky.
Noro Gombos síce mal úvod sezóny trošku ťažší, boli tam nejaké choroby, nejaké zranenia, ale posledný mesiac sa dostal dvakrát do semifinále na challengeroch. Deblisti mali nejaké zranenia v poslednom období, ale verím, že budú v poriadku.“
V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. V septembri 2023 zvíťazilo Slovensko na olympijskom štadióne v Aténach 3:1, hoci v zostave domácich figuroval aj Stefanos Tsitsipas. Bývalej svetovej trojke patrí v aktuálnom rebríčku ATP 53. miesto.
Najvyššie postaveným Slovákom je Alex Molčan na 86. priečke. Grécke médiá informovali, že Tsitsipas na Slovensko pricestuje.
„Chvíľu sa trápil, ale je to bývalý hráč top 10. Teraz hral štvrté kolo na US Open, čiže výsledky aj u neho sú lepšie. Pre mňa sú Gréci veľmi silný tím. Je to pre nás dôležitý zápas a budeme sa snažiť v ňom uspieť a zvíťaziť,“ uviedol slovenský kapitán.
„Spomienky na Grécko sú pre nás veľmi pekné, odohrali sme tam výborný zápas a dokázali sme uspieť. Tentokrát bude grécky tím silnejší, lebo tam majú aj Sakellaridisa. Vtedy nemali tak kvalitnú dvojku a Tsitsipas to musel ťahať celé sám. Grécko je teda momentálne o dosť silnejšie ako keď sme hrali u nich.“
Pre Slovákov to bude prvé domáce daviscupové stretnutie mimo Bratislavy od roku 2002, keď nastúpili v Prešove proti Rumunsku.
Tóth zmenu prostredia víta: „My sa tam veľmi tešíme, lebo odkedy bolo vybudované Národné tenisové centrum v Bratislave, tak sme vždy hrali Davis Cup iba tam. Teraz je to pre nás zmena, ale myslím si, že príjemná zmena.
Je tam jeden nádherný areál a ja verím, že bude vypredané, že nás prídu povzbudiť diváci a že atmosféra bude vynikajúca. Aj chalani sa veľmi tešia do Košíc a dúfam, že si to tam užijeme.“
Slovensko sa dostalo do I. svetovej skupiny po februárovej prehre 1:3 s Francúzskom v 1. kole kvalifikácie v Le Portel. Grécko mu prisúdil žreb ako jednému z nasadených tímov.
Realizačný tím zostal v rovnakom zložení. Kondičným koučom tímu je Dávid Olasz, tenisovými trénermi sú Ľubomír Kurhajec a Martin Zathurecký. Žreb daviscupového duelu SR - Grécko sa uskutoční 18. septembra o 11.00 h.