Slovak Open láka na zaujímavé mená. Účasť domácej jednotky však ešte nie je istá

Na začiatku novembra (2. - 8. novembra) sa v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave uskutoční už 27. ročník mužských medzinárodných majstrovstiev Slovenska J&T Banka Slovak Open.
Na challengerovom turnaji okruhu ATP s dotáciou 160.680 eur čaká na víťaza 100 bodov do svetového rebríčka. Na domácom podujatí bude štartovať aj slovenská špička.
VIDEO: Dedík, Gombos a Molčan
Pätica hráčov z Top 100
V akceptačnej listine figuruje k 12. októbru pätica hráčov, ktorá je rebríčkovo v najlepšej stovke. Chýbať by nemal napríklad víťaz z roku 2023 Kanaďan Gabriel Diallo.
„Verím, že diváci nájdu cestu na Slovak Open. Z doteraz známych mien je v zozname niekoľko víťazov turnajov ATP. Kvalita, ako už býva zvykom, vzhľadom na termín, tam je. Mnoho hráčov sa už predstavilo na tomto turnaji, čo je známka spokojnosti s organizáciou turnaja. Dúfam, že sa nám to opäť podarí zorganizovať tak, aby boli spokojní aj diváci,“ uviedol na tlačovej konferencii riaditeľ turnaja Peter Dedík.
Molčan čaká na rozhodnutie
Diváckym ťahákom by mala byť účasť 28-ročného Molčana, momentálne 84. hráča svetového rebríčka ATP. Aktuálna slovenská singlová jednotka sa od leta pevne usadila medzi širšiu špičku.
Od jeho účasti v Bratislave záleží, či dostane miesto na „tisíckovom“ turnaji v Paríži v kvalifikácii.
VIDEO: Účasť Molčana
„Trochu ma postihla choroba na turnaji v Šanghaji, keďže som nedokázal poriadne ani stáť. Teraz som pomerne zdravý, za sebou mám prvé fitko. Čo sa týka mojej situácie, tak počas podujatia v Bratislave sa hrá turnaj v Paríži. Tam čakám, či sa dostanem do kvalifikácie.
Ak by som sa tam dostal, tak prirodzene volím turnaj v Paríži. Ak by som sa tam nedostal, tak samozrejme hrám turnaj v Bratislave. Podľa mňa je to skvelé podujatie, aj hráči vždy hovoria, že ide o jeden z najlepších challengerov na okruhu počas roka. Som rád za takéto meno turnaja. Som nastavený hrať v Bratislave,“ vyjadril sa Molčan k aktuálnej situácii.
Gombos s vôľou obhájiť titul
Na bratislavských kurtoch opätovne nebude chýbať víťaz tohto podujatia z roku 2016 Norbert Gombos: „Tento turnaj má špeciálne miesto v mojom srdci. Stále spomínam na krásne časy, keď som to dokázal pred desiatimi rokmi vyhrať a ide o jeden z najkrajších momentov v mojej tenisovej kariére.
Chcem sa poďakovať Slovenskému tenisovému zväzu za udelenie voľnej karty, veľmi si to vážim a budem sa snažiť podať čo najlepší výkon, aby som nesklamal. Vždy sa mi hrá dobre v Bratislave. Verím, že aj tento rok to bude mať veľkú kvalitu a teším sa na turnaj.“
Termíny a program turnaja
Kvalifikácia odštartuje v nedeľu 1. novembra, hlavná súťaž má na programe svoje prvé stretnutia v pondelok 2. novembra.
Finále štvorhry sa uskutoční v sobotu 7. novembra a 27. ročník J&T Banka Slovak Open vyvrcholí v nedeľu 8. novembra finálovým súbojom v dvojhre.