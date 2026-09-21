Grékom nevyšla odplata, no Tsitsipas nesmúti. Takéto zápasy nám pomôžu, hovorí

Gréckym tenistom nevyšla odplata za výsledok spred troch rokov a napokon aj v Košiciach podľahli domácemu Slovensku. Po prehre 2:3 budú bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine Davisovho pohára.
Podľa lídra tímu Stefanosa Tsitsipasa tím ukázal progres a práve súboje ako ten proti Slovensku mu pomôžu.
Bývalá svetová trojka, ktorá v súčasnosti figuruje na 44. mieste rebríčka ATP, potvrdila svoju kvalitu, keď v košickom NTC zdolala Norberta Gombosa aj Alexa Molčana.
Tí si však poradili so Stefanom Sakellaridisom a napokon sa ako rozhodujúca ukázala štvorhra, ktorá bola na programe v úvode druhého hracieho dňa. V nej bratia Stefanos a Petros Tsitsipasovci podľahli dvojici Lukáš Pokorný, Miloš Karol.
Slováci viedli po debli 2:1, Stefanos Tsitsipas následne zdolal v súboji tímových jednotiek Molčana, hoci domáci reprezentant vyhral prvý set.
VIDEO: Zostrih zápasu Molčan - Tsitsipas
„Prvý set mi nevyšiel, bol jeden z mojich najhorších. Snažil som sa však bojovať ako som najlepšie vedel. Potom som našiel rytmus a zlepšoval som svoj výkon. Som rád, že som vybojoval bod pre svoj tím, aj keď to nestačilo. Je to však plus pre moje sebavedomie,“ netajil sa Stefanos Tsitsipas, ktorý prišiel do Košíc po vypadnutí v osemfinále grandslamového turnaja US Open.
Zatiaľ čo víťazných Slovákov čaká kvalifikácia o postup na finálový turnaj DC 2027, Gréci budú bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.
„Chceli sme lepší výsledok než pred tromi rokmi. Musíme si z tohto zápasu vziať to najlepšie. Máme krátku históriu tenisu, no snažíme sa a vidím progres. Práve takéto zápasy nám pomôžu.
Potrebujeme rozvíjať talenty a vybudovať tenisovú kultúru. Pred piatimi rokmi sme hrali niekde na Filipínach, teraz sme boli blízko k postupu do kvalifikácie. Nie všetky zápasy sa vydaria, no chceme budovať tenisovú kultúru v našej krajine,“ konštatoval Stefanos Tsitsipas.
V zápase proti Slovensku si zahral štvorhru po boku brata Petrosa a tím viedol ich otec Apostolos.
Víťaz trinástich turnajov ATP si pochvaľoval prostredie dejiska, ktoré prvýkrát hostilo zápas Davisovho pohára: „Bolo tu zdravé tenisové prostredie a so spoluhráčmi sme si užili super atmosféru. Vždy si užívam, keď hrám s bratom, je tam jednoduchšia komunikácia. Snažili sme sa dosiahnuť čo najlepší výsledok, no nepodarilo sa to.“
Kapitán gréckeho tímu Apostolos Tsitsipas zagratuloval Slovensku k víťazstvu a pochválil svojich zverencov: „Hrali sme dobrý tenis, no mali sme aj horšie momenty. Snažili sme sa vyriešiť problémy, ale napokon sa z víťazstva tešil súper. Ďakujem organizátorom a všetkým divákom za atmosféru, bol to vydarený tenisový víkend.“