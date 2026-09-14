Zverev využil absenciu Sinnera a priblížil sa mu. Molčan mierne klesol, no stále je v TOP 100

Lídrom rebríčka ATP naďalej zostáva taliansky tenista Jannik Sinner, ktorý sa pre zranenie nepredstavil na záverečnom Grand Slame sezóny US Open.
Jeho víťaz Alexander Zverev z Nemecka si udržal druhú priečku, pričom na lídra stráca 1810 bodov.
Tretí je Španiel Carlos Alcaraz a na štvrté miesto sa z deviateho vyšplhal zdolaný finalista z New Yorku Ben Shelton z USA.
Zo Slovákov je najvyššie Alex Molčan, ktorý sa prepadol o osem miest na 94. priečku.
Rebríček ATP
/k 14. septembru/:
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
11 500 b
2.
(2.)
Alexander Zverev
Nemecko
9690 b
3.
(3.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
5560 b
4.
(9.)
Ben Shelton
USA
4680 b
5.
(4.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3890 b
6.
(8.)
Daniil Medvedev
Rusko
3770 b
7.
(6.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3720 b
8.
(12.)
Frances Tiafoe
USA
3380 b
9.
(7.)
Alex de Minaur
Austrália
3300 b
10.
(10.)
Taylor Fritz
USA
3175 b
94.
(86.)
Alex Molčan
Slovensko
645 b