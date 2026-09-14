    Zverev využil absenciu Sinnera a priblížil sa mu. Molčan mierne klesol, no stále je v TOP 100

    Nemecký tenista Alexander Zverev (vpravo) pózuje s trofejou po triumfe vo finále mužskej dvojhry proti domácemu Američanovi Benovi Sheltonovi (vľavo).
    Nemecký tenista Alexander Zverev (vpravo) pózuje s trofejou po triumfe vo finále mužskej dvojhry proti domácemu Američanovi Benovi Sheltonovi (vľavo). (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. sep 2026 o 10:34
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    Tretí je Španiel Alcaraz a na štvrté miesto sa vyšplhal zdolaný finalista Shelton.

    Lídrom rebríčka ATP naďalej zostáva taliansky tenista Jannik Sinner, ktorý sa pre zranenie nepredstavil na záverečnom Grand Slame sezóny US Open.

    Jeho víťaz Alexander Zverev z Nemecka si udržal druhú priečku, pričom na lídra stráca 1810 bodov.

    Tretí je Španiel Carlos Alcaraz a na štvrté miesto sa z deviateho vyšplhal zdolaný finalista z New Yorku Ben Shelton z USA.

    Zo Slovákov je najvyššie Alex Molčan, ktorý sa prepadol o osem miest na 94. priečku.

    Rebríček ATP

    /k 14. septembru/:

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    11 500 b

    2.

    (2.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    9690 b

    3.

    (3.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    5560 b

    4.

    (9.)

    Ben Shelton

    USA

    4680 b

    5.

    (4.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3890 b

    6.

    (8.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3770 b

    7.

    (6.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3720 b

    8.

    (12.)

    Frances Tiafoe

    USA

    3380 b

    9.

    (7.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3300 b

    10.

    (10.)

    Taylor Fritz

    USA

    3175 b

    94.

    (86.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    645 b

    Tenis

    Tenis

    Nemecký tenista Alexander Zverev (vpravo) pózuje s trofejou po triumfe vo finále mužskej dvojhry proti domácemu Američanovi Benovi Sheltonovi (vľavo).
    Nemecký tenista Alexander Zverev (vpravo) pózuje s trofejou po triumfe vo finále mužskej dvojhry proti domácemu Američanovi Benovi Sheltonovi (vľavo).
    Zverev využil absenciu Sinnera a priblížil sa mu. Molčan mierne klesol, no stále je v TOP 100
    dnes 10:34
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    Domov»Tenis»Zverev využil absenciu Sinnera a priblížil sa mu. Molčan mierne klesol, no stále je v TOP 100