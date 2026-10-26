Molčan si v rebríčku ATP udržal rovnaké miesto. Sinner zostáva naďalej lídrom

Taliansky tenista Jannik Sinner zostáva naďalej lídrom svetového rebríčka ATP. Päťnásobný grandslamový šampión ale predčasne ukončil sezónu pre zranenie.
Na druhej pozícii je Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz. Slovenskou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý sa drží na 80. mieste.
Andrej Martin si polepšil o 12 miest a v najnovšom vydaní rebríčka figuruje na 346. priečke. Norbert Gombos naopak klesol o 8 pozícií na 370. miesto.
Rebríček ATP
/k 26. októbru/:
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 450 b
2.
(2.)
Alexander Zverev
Nemecko
9750 b
3.
(3.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
5610 b
4.
(4.)
Ben Shelton
USA
4680 b
5.
(5.)
Daniil Medvedev
Rusko
3860 b
6.
(6.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3690 b
7.
(7.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3515 b
8.
(10.)
Arthur Fils
Francúzsko
3425 b
9.
(9.)
Frances Tiafoe
USA
3380 b
10.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
3280 b
80.
(80.)
Alex Molčan
Slovensko
734 b
346.
(358.)
Andrej Martin
Slovensko
149 b
370.
(362.)
Norbert Gombos
Slovensko
136 b