    Molčan si v rebríčku ATP udržal rovnaké miesto. Sinner zostáva naďalej lídrom

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. okt 2026 o 11:41
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    Na druhej pozícii je Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz.

    Taliansky tenista Jannik Sinner zostáva naďalej lídrom svetového rebríčka ATP. Päťnásobný grandslamový šampión ale predčasne ukončil sezónu pre zranenie.

    Na druhej pozícii je Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz. Slovenskou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý sa drží na 80. mieste.

    Andrej Martin si polepšil o 12 miest a v najnovšom vydaní rebríčka figuruje na 346. priečke. Norbert Gombos naopak klesol o 8 pozícií na 370. miesto.

    Rebríček ATP

    /k 26. októbru/:

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 450 b

    2.

    (2.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    9750 b

    3.

    (3.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    5610 b

    4.

    (4.)

    Ben Shelton

    USA

    4680 b

    5.

    (5.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3860 b

    6.

    (6.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3690 b

    7.

    (7.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3515 b

    8.

    (10.)

    Arthur Fils

    Francúzsko

    3425 b

    9.

    (9.)

    Frances Tiafoe

    USA

    3380 b

    10.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3280 b

    80.

    (80.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    734 b

    346.

    (358.)

    Andrej Martin

    Slovensko

    149 b

    370.

    (362.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    136 b

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Molčan si v rebríčku ATP udržal rovnaké miesto. Sinner zostáva naďalej lídrom
    dnes 11:41
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    Domov»Tenis»Molčan si v rebríčku ATP udržal rovnaké miesto. Sinner zostáva naďalej lídrom