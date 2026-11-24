Taliansky tenista Jannik Sinner v utorok dopoludnia vo Fínsku podstúpil operáciu pravého kolena, s ktorým mal dlhodobé problémy.
Podľa informácií médií odhaduje lekársky tím bývalej svetovej jednotky dĺžku rekonvalescencie na tri mesiace.
Je preto nepravdepodobné, že by päťnásobný grandslamový šampión stihol začiatok nasledujúcej sezóny vrátane Australian Open, ktoré sa v Melbourne začne 17. januára.
Podľa televíznej stanice Rai Südtirol a denníka Gazzetta dello Sport plánovaný zákrok vykonal fínsky špecialista Lasse Lempainen.
Prítomný bol aj Sinnerov ošetrujúci lekár Herbert Schönhuber, ktorý médiám potvrdil, že operácia prebehla bez komplikácií.
Sinner nehrá od júlového triumfu vo Wimbledone a v dôsledku toho prišiel o prvé miesto vo svetovom rebríčku, na ktorom ho vystriedal Nemec Alexander Zverev.
Pôvodne plánoval návrat na konci roka na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v Saudskej Arábii, konzervatívna liečba však nepriniesla očakávané výsledky.