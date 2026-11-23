Taliansky tenista Jannik Sinner údajne smeruje do Fínska, kde má podstúpiť operáciu zraneného pravého kolena. V pondelok o tom informoval portál televízie Sky.
Podľa dostupných informácií sa 25-ročný tenista vydal súkromným lietadlom z Bolzana do fínskeho Turku, rodného mesta chirurga Lasseho Lempainena, ktorý vyšetril Sinnera počas víkendu v Miláne a následne padlo rozhodnutie o operácii.
Ak sa tieto informácie potvrdia, Sinner príde o januárový Australian Open.
Sinner sa na kurty nepostavil od júla, keď obhájil titul vo Wimbledone a získal svoj piaty grandslamový triumf v kariére.
Predtým pritom avizoval, že jeho cieľom je návrat na Australian Open, prvý grandslamový turnaj sezóny.
Už skôr tiež oznámil, že sa koncom decembra predstaví na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v saudskoarabskom Rijáde.
Sinner začiatkom tohto mesiaca klesol na druhé miesto svetového rebríčka a prenechal pozíciu lídra Nemcovi Alexandrovi Zverevovi. Dôvodom bola jeho dlhšia absencia na tenisových kurtoch.