VIDEO: Sezóna snov zavŕšená trofejou. Siniaková s Townsendovou ovládli Turnaj majsteriek

Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrala druhýkrát tenisový Turnaj majsteriek vo štvorhre. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili vo finále taliansku dvojicu Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová 6:4, 6:3.
Nasadené dvojky oslávili na prestížnom turnaji spoločný triumf prvýkrát.
"Mám obrovskú radosť. Myslím, že sme to zvládli skvele. Boli tam malé komplikácie, ale zvládli sme to. Som pyšná, ako sme to zvládli a boli sme spolu ako tím," povedala Siniaková pre CANAL+ Sport.
S Townsendovou oplatili súperkám prehru zo základnej skupiny, v ktorej Taliankám podľahli 6:4, 1:6, 8:10.
Ďalšou trofejou zakončili úspešnú sezónu, pretože spoločne vyhrali tiež Roland Garros a US Open, čím potvrdili kariérny Grand Slam. Celkovo spolu tento rok vyhrali šesť titulov.
"Túto sezónu som si veľmi užila. Bola skvelá a som rada, že som bola viac-menej celú sezónu zdravá. Výsledky boli výborné a je skvelé, že to prišlo s tou čerešničkou na konci," uviedla Siniaková, ktorá zakončí rok rekordne šiestykrát ako deblová svetová jednotka.
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Siniaková nadviazala na Turnaji majsteriek na triumf z roku 2021, keď hrala po boku krajanky Barbory Krejčíkovej.
Townsendová vyhrala turnaj pre osem najlepších párov sezóny prvýkrát. Česko-americká dvojica tiež napravila na WTA Finals predvlaňajší finálový nezdar, vlani vypadla v semifinále.
"Ten turnaj má u mňa špeciálne miesto. Táto trofej je špeciálna a je pomenovaná po jedinečnej legende Martine (Navrátilovej). Chceli sme tú trofej získať. Mala som pocit, že mi to vo finále vždy utekalo. Mám obrovskú radosť, že sme to takto zvládli, získali ju a že nám ju teraz môže Martina odovzdať, "podotkla Siniaková.