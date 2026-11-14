Česká deblistka prekoná Navrátilovú. Rok na tróne zakončí ako nikto pred ňou

Tenistka Kateřina Siniaková ukončí ako prvá hráčka v histórii šiesty kalendárny rok na poste svetovej jednotky vo štvorhre.
Potvrdila to WTA, ktorá v piatok na Turnaji majsteriek odovzdala rodáčke z Hradca Králové trofej. Siniaková tým prekoná doterajší rekord, o ktorý sa delila s legendárnou Martinou Navrátilovou.
Siniaková zakončí rok na čele deblového svetového rebríčka tretíkrát za sebou. Predtým to dokázala v rokoch 2018, 2021 a 2022.
V tohtoročnej sezóne získala vo štvorhre sedem titulov, po boku americkej spoluhráčky Taylor Townsendovej vyhrala grandslamové turnaje Roland Garros a US Open. S Townsendovou triumfovala päťkrát, dvakrát uspela s Číňankou Čang Šuaj.
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Siniaková teraz bojuje s Townsendovou aj o titul na Turnaji majsteriek v Indian Wells. Česko-americký pár postúpil do semifinále, kde ho čaká kanadsko-brazílska dvojica Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová.