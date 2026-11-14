    Česká deblistka prekoná Navrátilovú. Rok na tróne zakončí ako nikto pred ňou

    Kateřina Siniaková
    Kateřina Siniaková (Autor: REUTERS)
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    ČTK|14. nov 2026 o 08:34
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    Po boku americkej spoluhráčky ovládla tento rok Roland Garros aj US Open a na čele rebríčka končí tretíkrát za sebou.

    Tenistka Kateřina Siniaková ukončí ako prvá hráčka v histórii šiesty kalendárny rok na poste svetovej jednotky vo štvorhre.

    Potvrdila to WTA, ktorá v piatok na Turnaji majsteriek odovzdala rodáčke z Hradca Králové trofej. Siniaková tým prekoná doterajší rekord, o ktorý sa delila s legendárnou Martinou Navrátilovou.

    Siniaková zakončí rok na čele deblového svetového rebríčka tretíkrát za sebou. Predtým to dokázala v rokoch 2018, 2021 a 2022.

    V tohtoročnej sezóne získala vo štvorhre sedem titulov, po boku americkej spoluhráčky Taylor Townsendovej vyhrala grandslamové turnaje Roland Garros a US Open. S Townsendovou triumfovala päťkrát, dvakrát uspela s Číňankou Čang Šuaj.

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    Siniaková teraz bojuje s Townsendovou aj o titul na Turnaji majsteriek v Indian Wells. Česko-americký pár postúpil do semifinále, kde ho čaká kanadsko-brazílska dvojica Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová.

    Tenis

    Tenis

    Kateřina Siniaková
    Kateřina Siniaková
    Česká deblistka prekoná Navrátilovú. Rok na tróne zakončí ako nikto pred ňou
    dnes 08:34
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