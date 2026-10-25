    Titul po troch rokoch. Siniaková ovládla turnaj v Osake, vo finále sfúkla Američanku

    Kateřina Siniaková
    Kateřina Siniaková (Autor: REUTERS)
    ČTK|25. okt 2026 o 09:27
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    Češka by sa mala v novom rebríčku WTA posunúť o 37 miest.

    WTA Osaka 2026

    dvojhra - finále:

    Kateřina Siniaková (ČR) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:1, 6:0

    Česká tenistka Kateřina Siniaková triumfovala na tenisovom turnaji v Osake a vybojovala šiesty titul na okruhu WTA z dvojhry.

    Vo finále deblová svetová jednotka deklasovala Američanku Ashlyn Kruegerovú za 64 minút 6:1, 6:0. V singli vybojovala Siniaková prvý titul po troch rokoch.

    Tridsaťročná Češka porazila päťdesiatu hráčku rebríčka Kruegerovú aj v piatkovom vzájomnom stretnutí a vylepšila si bilanciu z finálových duelov na okruhu na 6:5.

    Naposledy získala vo dvojhre trofej spred troch rokov v Nan-čchangu, vo finále vtedy zvíťazila nad krajankou Marie Bouzkovou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Siniaková- Kruegerová

    Rodáčka z Hradca Králové prišla v tomto týždni na turnaji v Osake o jediný set. V prvom kole jej pomohla skreč Američanky Peyton Stearnsovej za stavu 6:4, 0:6, 4:0, potom porazila Poľku Magdu Linetteovú, Mary Stoianaovú z USA a Britku Katie Boulterovú. V novom rebríčku WTA by sa mala posunúť o 37 miest na 49. priečku.

    Siniaková dominovala v Osake ako prvá česká hráčka. Vlani tam neúspešne bojovala o titul Tereza Valentová, ktorá podľahla vo finále Kanaďanke Leylah Fernandezovej. Dvadsaťdvaročná Kruegerová naopak nenadviazala na triumf z roku 2023.

    Siniaková sa dnes vysporiadala aj so zhruba hodinovým prerušením kvôli dažďu. Finále zastavil v prvom sete za stavu 2:1 pre Češku a tá po návrate na kurt už nedovolila súperke jediný gem.

    Prvý set dotiahla po ďalších dvoch brejkoch a Kruegerová nenašla na jej hru recept ani potom. Na začiatku druhej sady Siniaková odvrátila jediný brejkbol a následne jej nadelila "kanára". Američanka uzavrela finále pri prvom mečbale českej tenistky dvojchybou.

    Tenis

    Tenis

    Kateřina Siniaková
    Kateřina Siniaková
    Titul po troch rokoch. Siniaková ovládla turnaj v Osake, vo finále sfúkla Američanku
    dnes 09:27
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