Titul po troch rokoch. Siniaková ovládla turnaj v Osake, vo finále sfúkla Američanku

WTA Osaka 2026
dvojhra - finále:
Kateřina Siniaková (ČR) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:1, 6:0
Česká tenistka Kateřina Siniaková triumfovala na tenisovom turnaji v Osake a vybojovala šiesty titul na okruhu WTA z dvojhry.
Vo finále deblová svetová jednotka deklasovala Američanku Ashlyn Kruegerovú za 64 minút 6:1, 6:0. V singli vybojovala Siniaková prvý titul po troch rokoch.
Tridsaťročná Češka porazila päťdesiatu hráčku rebríčka Kruegerovú aj v piatkovom vzájomnom stretnutí a vylepšila si bilanciu z finálových duelov na okruhu na 6:5.
Naposledy získala vo dvojhre trofej spred troch rokov v Nan-čchangu, vo finále vtedy zvíťazila nad krajankou Marie Bouzkovou.
VIDEO: Zostrih zápasu Siniaková- Kruegerová
Rodáčka z Hradca Králové prišla v tomto týždni na turnaji v Osake o jediný set. V prvom kole jej pomohla skreč Američanky Peyton Stearnsovej za stavu 6:4, 0:6, 4:0, potom porazila Poľku Magdu Linetteovú, Mary Stoianaovú z USA a Britku Katie Boulterovú. V novom rebríčku WTA by sa mala posunúť o 37 miest na 49. priečku.
Siniaková dominovala v Osake ako prvá česká hráčka. Vlani tam neúspešne bojovala o titul Tereza Valentová, ktorá podľahla vo finále Kanaďanke Leylah Fernandezovej. Dvadsaťdvaročná Kruegerová naopak nenadviazala na triumf z roku 2023.
Siniaková sa dnes vysporiadala aj so zhruba hodinovým prerušením kvôli dažďu. Finále zastavil v prvom sete za stavu 2:1 pre Češku a tá po návrate na kurt už nedovolila súperke jediný gem.
Prvý set dotiahla po ďalších dvoch brejkoch a Kruegerová nenašla na jej hru recept ani potom. Na začiatku druhej sady Siniaková odvrátila jediný brejkbol a následne jej nadelila "kanára". Američanka uzavrela finále pri prvom mečbale českej tenistky dvojchybou.