    Otáznik nad legendou. Serena Williamsová možno nenastúpi vo štvorhre s Venus pre zranenie

    Serena Williamsová počas prvého kola dvojhry na Wimbledone 2026.
    Serena Williamsová počas prvého kola dvojhry na Wimbledone 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. júl 2026 o 14:38
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    Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka absolvovala veľký singlový comeback.

    Štart americkej tenistky Sereny Williamsovej vo štvorhre na grandslamovom Wimbledone je otázny.

    Štyridsaťštyriročnú hráčku, ktorá sa má predstaviť po boku svojej sestry Venus, trápi zranenie kolena.

    Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka absolvovala veľký singlový „comeback“, keď v utorok nastúpila v 1. kole proti Mayi Jointovej.

    VIDEO: Zostrih zápasu Serena Williamsová - Jointová

    Nenasadenej Austrálčanke podľahla po trojsetovom boji 3:6, 7:6 (6), 3:6 a hoci sa počas stretnutia nezdalo, že by s ňou niečo nebolo v poriadku, po zápase neprišla na tlačovú konferenciu.

    Za neúčasť môžu tenisti dostať pokutu, ale podľa Williamsovej agentky Jill Smollerovej v tom zohralo rolu zranenie.

    „V ten večer opustila dejisko bez pomoci a robí všetko pre to, aby bola pripravená na štvorhru koncom tohto týždňa,“ citovala Smollerovú agentúra DPA. Sestry Williamsové dostali na podujatí v All England Clube voľnú kartu.

    Tenis

    Tenis

    Serena Williamsová počas prvého kola dvojhry na Wimbledone 2026.
    Serena Williamsová počas prvého kola dvojhry na Wimbledone 2026.
    Otáznik nad legendou. Serena Williamsová možno nenastúpi vo štvorhre s Venus pre zranenie
    dnes 14:38
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