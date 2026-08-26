Hviezdne duo Williamsová a Alcaraz do semifinále nepostúpilo. Benčičová: Cítili sme ich auru

Domáca tenistka Serena Williamsová a Španiel Carlos Alcaraz sa neprebojovali do semifinále v miešanej štvorhre na US Open.
Hviezdne duo vypadlo v stredajšom štvrťfinálovom zápase, keď podľahlo Švajčiarke Belinde Benčičovej a Talianovi Flaviovi Cobollimu v dvoch setoch 4:5 a 1:4.
Pozornosť pútal návrat 44-ročnej Williamsovej, ktorá v úvode turnaja v mixe odohrala na US Open prvý zápas od roku 2022. S Alcarazom zdolali v 1. kole dvojicu Erin Routliffeová, Lloyd Glasspool 5:3, 4:1.
Pre Alcaraza išlo zároveň o prvý súťažný zápas od 14. apríla po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápästia.
VIDEO: Zostrih Cobolli, Benčičová - Alcaraz, Serena Williamsová
„Hrám s jedinou a jedinečnou Serenou Williamsovou. Len si to užívam a snažím sa robiť veci, ktoré ma naučila,“ povedal pre AP 23-ročný Alcaraz, obhajca titulu vo dvojhre na US Open.
Hviezdna dvojica však cez druhú prekážku už neprešla. „Určite sme cítili ich auru. Bolo mi cťou proti nim hrať,“ povedala po zápase Benčičová.
„Hrať na kurte Arthura Ashea proti Serene a Carlosovi nie je jednoduché. Takže teraz si možno dáme pivo,“ citovala Cobolliho agentúra AFP.
Formát miešanej štvorhry organizátori vlani upravili a predsunuli pred hlavný turnaj s cieľom prilákať viac špičkových singlistov.
Do finále sa hrá na sety do štyroch gemov bez výhod a namiesto tretieho setu rozhoduje desaťbodový supertajbrejk.
Semifinále a finále sú na programe v noci na štvrtok SELČ, víťazný pár získa prémiu milión dolárov.