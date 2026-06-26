    Obe semifinále sa skončili skrečom. Keysová vyzve v boji o titul nenasadenú hráčku

    Nemecká tenistka Tatjana Mariová
    Nemecká tenistka Tatjana Mariová (Autor: TASR)
    TASR|26. jún 2026 o 15:32
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    Ostapenková skrečovala pri stave 1:6, 2:1, Marčinková vzdala po prehre prvého setu 1:6.

    WTA Eastbourne 2026

    Dvojhra žien - semifinále:

    Tatjana Mariová (Nem.) - Jelena Ostapenková (Lot.-3) 6:1, 1:2 - skreč Ostapenková

    Madison Keysová (USA-2) - Petra Marčinková (Chor.) 6:1 - skreč Marčinková

    Nemecká tenistka Tatjana Mariová a druhá nasadená Američanka Madison Keysová zabojujú o titul vo dvojhre na trávnatom turnaji WTA v Eastbourne.

    Mariová v piatkovom semifinále prešla cez tretiu nasadenú Jelenu Ostapenkovú z Lotyšska, ktorá za stavu 1:6, 2:1 v druhom sete duel skrečovala.

    Podobným spôsobom postúpila do finále aj Keysová, jej súperka Petra Marčinková z Chorvátska vzdala zápas po tom, ako prehrala prvý set 1:6.

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