Obe semifinále sa skončili skrečom. Keysová vyzve v boji o titul nenasadenú hráčku

WTA Eastbourne 2026
Dvojhra žien - semifinále:
Tatjana Mariová (Nem.) - Jelena Ostapenková (Lot.-3) 6:1, 1:2 - skreč Ostapenková
Madison Keysová (USA-2) - Petra Marčinková (Chor.) 6:1 - skreč Marčinková
Nemecká tenistka Tatjana Mariová a druhá nasadená Američanka Madison Keysová zabojujú o titul vo dvojhre na trávnatom turnaji WTA v Eastbourne.
Mariová v piatkovom semifinále prešla cez tretiu nasadenú Jelenu Ostapenkovú z Lotyšska, ktorá za stavu 1:6, 2:1 v druhom sete duel skrečovala.
Podobným spôsobom postúpila do finále aj Keysová, jej súperka Petra Marčinková z Chorvátska vzdala zápas po tom, ako prehrala prvý set 1:6.