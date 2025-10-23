    Pribudne nové masters podujatie? Saudská Arábia chce organizovať veľký turnaj

    Tenis, ilustračná fotografia.
    Tenis, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. okt 2025 o 17:21
    V Saudskej Arábii sa uskutočnil lukratívny mužský exhibičný turnaj Six Kings Slam.

    RIJAD. Saudská Arábia by mala byť od roku 2028 jedným z dejísk turnajov ATP Masters 1000. „Biely šport" v krajine stúpa na popularite.

    Metropola Rijád bude na jeseň dejiskom MS WTA Tour, v uplynulých dňoch sa v Saudskej Arábii uskutočnil lukratívny mužský exhibičný turnaj Six Kings Slam.

    Podľa slov prezidenta ATP Andreu Gaudenziho by sa nový turnaj Masters 1000 mohol konať vo februári, keď sú v kalendári na programe aj podujatia v Dauhe a Dubaji.

    Informovala o tom agentúra DPA. Dejiskami turnajov Masters 1000 sú momentálne Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rím, Montreal/Toronto, Cincinnati, Šanghaj a Paríž.

    dnes 17:21
