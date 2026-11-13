    Sabalenková na Turnaji majsteriek zlyhala. V priamom súboji o postup podľahla Ukrajinke

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková počas Turnaja majsteriek 2026.
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková počas Turnaja majsteriek 2026. (Autor: TASR/AP)
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    Sportnet|14. nov 2026 o 00:56
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    Z prvého miesta skupiny B postúpila suverénna Mirra Andrejevová.

    Turnaj majsteriek 2026

    B-skupina:

    Aryna Sabalenková (Biel.-2) - Jelina Svitolinová (Ukr.-6) 3:6, 6:3, 1:6

    Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová zvíťazila vo svojom treťom zápase na MS WTA Tour v kalifornskom stredisku Indian Wells.

    V priamom súboji o druhú postupovú priečku zdolala Bielorusku Arynu Sabalenkovú v troch setoch 6:3, 3:6 a 6:1.

    Sabalenková začala lepšie a viedla 2:0, no Svitolinová potom vyhrala šesť z ďalších siedmich gemov a získala prvý set.

    Bieloruska sa pred druhým dejstvom vzchopila a triumfovala v ňom rovnako 6:3.

    V rozhodujúcom sete sa jej hra však znova rozsypala a Svitolinová vyhrala od stavu 1:1 všetkých päť gemov v rade. Ukrajinka premenila na postup svoj štvrtý mečbal.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Svitolinová

    Svitolinová, ktorá so Sabalenkovou prehrala päť zápasov v rade, tak postúpila ako druhá zo skupiny za Mirrou Andrejevovou.

    V semifinále ju čaká Češka Linda Nosková, Andrejovová sa stretne s domácou Jessicou Pegulovou.

    Tabuľka B-skupiny Turnaja majsteriek

    Tenis

    Tenis

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková počas Turnaja majsteriek 2026.
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková počas Turnaja majsteriek 2026.
    Sabalenková na Turnaji majsteriek zlyhala. V priamom súboji o postup podľahla Ukrajinke
    dnes 00:56
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