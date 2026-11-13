Sabalenková na Turnaji majsteriek zlyhala. V priamom súboji o postup podľahla Ukrajinke

Turnaj majsteriek 2026
B-skupina:
Aryna Sabalenková (Biel.-2) - Jelina Svitolinová (Ukr.-6) 3:6, 6:3, 1:6
Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová zvíťazila vo svojom treťom zápase na MS WTA Tour v kalifornskom stredisku Indian Wells.
V priamom súboji o druhú postupovú priečku zdolala Bielorusku Arynu Sabalenkovú v troch setoch 6:3, 3:6 a 6:1.
Sabalenková začala lepšie a viedla 2:0, no Svitolinová potom vyhrala šesť z ďalších siedmich gemov a získala prvý set.
Bieloruska sa pred druhým dejstvom vzchopila a triumfovala v ňom rovnako 6:3.
V rozhodujúcom sete sa jej hra však znova rozsypala a Svitolinová vyhrala od stavu 1:1 všetkých päť gemov v rade. Ukrajinka premenila na postup svoj štvrtý mečbal.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Svitolinová
Svitolinová, ktorá so Sabalenkovou prehrala päť zápasov v rade, tak postúpila ako druhá zo skupiny za Mirrou Andrejevovou.
V semifinále ju čaká Češka Linda Nosková, Andrejovová sa stretne s domácou Jessicou Pegulovou.