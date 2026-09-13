Prišla do New Yorku a bola rozrušená. Rybakinovej k titulu pomohol dôležitý plán

Kazašskú tenistku Jelenu Rybakinovú trápilo ešte 10 dní pred začiatkom US Open zranenie, no napokon pre ňu záverečný grandslamový turnaj sezóny dopadol najlepšie, ako mohol.
Šampiónka Australian Open sa stala majsterkou aj v New Yorku po triumfe 6:4, 5:7 a 6:2 nad Arynou Sabalenkovou a Bielorusku zároveň zosadila po 99 týždňoch z trónu rebríčka WTA.
Rybakinová musela ešte 20. augusta skrečovať štvrťfinále turnaja WTA 1000 v Cincinnati proti Ige Swiatekovej, keď nevedela došľapnúť na svoju ľavú pätu.
„Určite to nebolo najlepšie obdobie, pretože som bola veľmi rozrušená. Nevedela som, ako sa to bude vyvíjať. Prišli sme do New Yorku a absolvovali magnetickú rezonanciu. Výsledky nevyzerali najlepšie a museli sme sa poradiť s viacerými lekármi, aby sme zistili, aký postup zvoliť,“ priznala 27-ročná Kazaška.
Lekársky tím prišiel s plánom, ako manažovať zranenie, aby Rybakinová dokázala odohrať záverečný grandslam sezóny.
VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Sabalenková vo finále US Open
Novú svetovú jednotku navyše nečakali ľahké súperky, keď na ceste za titulom musela zdolať bývalé šampiónky Naomi Osakovú a Coco Gauffovú či zlatú olympijskú medailistku z Paríža Čeng Čchin-wen.
Všetko viedlo k finálovému súboju proti Sabalenkovej, no už predtým bolo jasné, že Rybakinová ju vďaka postupu do semifinále zosadí z čela rebríčka WTA.
Kazaška však k tomu chcela pridať aj tretí grandslam v kariére a druhý v sezóne, keď v januári triumfovala nad Bieloruskou vo finále Australian Open.
„Stále je ťažké spracovať, čo sa stalo. Za týchto pár týždňov som dosiahla až príliš veľa úspechov,“ citovala agentúra AP šampiónku US Open.
Pre obe tenistky išlo o 18. vzájomný duel, a aj keď má Sabalenková naďalej lepšiu bilanciu (10:8), Rybakinovej sa podarilo uťať 19-zápasovú sériu Bielorusky bez prehry na americkom grandslame.
Dvojnásobná majsterka z New Yorku sa pokúšala stať prvou ženou od Sereny Williamsovej z rokov 2012 až 2014, ktorá skompletizuje hetrik titulov vo Flushing Meadows.
„Bojovala som a snažila sa zo seba vydať maximum. Dnes to nestačilo,“ zhodnotila 4-násobná grandslamová šampiónka.
Dve najlepšie hráčky súčasnosti zároveň nešetrili chválou pri hodnotení vzájomných duelov.
„Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, verím, že ďalšie víťazstvá a úspechy. S Arynou sú to stále náročné zápasy. Navzájom sa posúvame k ešte lepším výkonom,“ povedala Rybakinová o svojej súperke, ktorá ocenila jej hru.
„Má úžasné podanie. Spôsob, akým dokáže vstupovať do dvorca, je pre ňu veľkou výhodou. Platí to najmä na takých rýchlych povrchoch, aký je tu na US Open,“ priznala Sabalenková, ktorá sa v pondelok po dlhom čase opäť ocitne na druhom mieste ženského svetového rebríčka.