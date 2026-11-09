Vyrovnaná bitka o každú loptičku. Sabalenková sa trápila s Češkou takmer dve hodiny

Turnaj majsteriek 2026
B-skupina:
Aryna Sabalenková (Biel.-2) - Karolína Muchová (ČR-7) 7:6 (2), 7:5
Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková zaznamenala víťazný vstup do MS WTA Tour v Indian Wells.
Svetová dvojka zdolala v úvodnom zápase B-skupiny Češku Karolínu Muchovú v dvoch setoch 7:6 (2), 7:5.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Muchová
V úvode zápasu mala Muchová opakovane šancu ísť do trháku. Brejk z piatej hry ale nepotvrdila a potom nevyužila výhodu vlastného podania ani za stavu 5:4.
Naopak to bola Sabalenková, ktorá si v dvanástom geme pri servise Muchovej vypracovala prvé dva setbaly. Tie ešte Muchová odvrátila a vynútila si tie-break, lenže v ňom jej výborne hrajúca Bieloruska dovolila len dve lopty.
Pre tridsaťročnú českú tenistku to bol prvý prehratý tie-break v tejto sezóne, desať predchádzajúcich vyhrala.
Favorizovaná Sabalenková postupne získala prevahu. Hneď v treťom geme druhého setu prelomila podanie Muchovej. Česká tenistka si vzala vzápätí servis späť, potom ale znovu podanie neudržala a bývalá svetová jednotka odskočila na 4:2.
Keď za stavu 5:4 podávala Sabalenková na víťazstvo v zápase, Muchová sa vzoprela k poslednému náporu a vyrovnala na 5:5. Lenže vzápätí znovu podanie neudržala a na druhý pokus už Sabalenková zápas ukončila.
V druhom stretnutí skupiny sa stretnú Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Jelina Svitolinová.