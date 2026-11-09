    Vyrovnaná bitka o každú loptičku. Sabalenková sa trápila s Češkou takmer dve hodiny

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková (Autor: TASR/AP)
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    TASR|9. nov 2026 o 23:20
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    Svetová dvojka zvíťazila v úvodnom zápase Turnaja majsteriek.

    Turnaj majsteriek 2026

    B-skupina:

    Aryna Sabalenková (Biel.-2) - Karolína Muchová (ČR-7) 7:6 (2), 7:5

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková zaznamenala víťazný vstup do MS WTA Tour v Indian Wells.

    Svetová dvojka zdolala v úvodnom zápase B-skupiny Češku Karolínu Muchovú v dvoch setoch 7:6 (2), 7:5.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Muchová

    V úvode zápasu mala Muchová opakovane šancu ísť do trháku. Brejk z piatej hry ale nepotvrdila a potom nevyužila výhodu vlastného podania ani za stavu 5:4.

    Naopak to bola Sabalenková, ktorá si v dvanástom geme pri servise Muchovej vypracovala prvé dva setbaly. Tie ešte Muchová odvrátila a vynútila si tie-break, lenže v ňom jej výborne hrajúca Bieloruska dovolila len dve lopty.

    Pre tridsaťročnú českú tenistku to bol prvý prehratý tie-break v tejto sezóne, desať predchádzajúcich vyhrala.

    Favorizovaná Sabalenková postupne získala prevahu. Hneď v treťom geme druhého setu prelomila podanie Muchovej. Česká tenistka si vzala vzápätí servis späť, potom ale znovu podanie neudržala a bývalá svetová jednotka odskočila na 4:2.

    Keď za stavu 5:4 podávala Sabalenková na víťazstvo v zápase, Muchová sa vzoprela k poslednému náporu a vyrovnala na 5:5. Lenže vzápätí znovu podanie neudržala a na druhý pokus už Sabalenková zápas ukončila.

    V druhom stretnutí skupiny sa stretnú Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Jelina Svitolinová.

    Tabuľka B-skupiny Turnaja majsteriek

    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková
    Vyrovnaná bitka o každú loptičku. Sabalenková sa trápila s Češkou takmer dve hodiny
    dnes 23:20
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