VIDEO: Kolaps svetovej jednotky. Sabalenková dostala kanára a v Paríži končí

Svetová jednotka Aryna Sabalenková prekvapivo vypadla na Roland Garros už vo štvrťfinále.
O obrovské prekvapenie na konto štvornásobnej grandslamovej šampiónky sa postarala Ruska Diana Šnajderová.
Bieloruská favoritka v závere druhého setu herne úplne odpadla a prehrala 6:3, 5:7, 0:6.
Dvadsaťdvaročná Ruska Šnajderová si postupom do semifinále opäť posunula grandslamové maximum. V Paríži do tohto roka nikdy neprešla cez druhé kolo.
O účasť vo finále sa stretne s ďalšou debutantkou, poľskou tenistkou Majou Chwalinskou.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Šnajderová
Sabalenkovej sen o zisku prvého titulu v Paríži sa opäť rozplynul . Najvyššie nasadená hráčka pritom vyhrala prvý set a v druhom viedla 4:1 i 5:3.
Za stavu 5:4 a 30:15 v desiatom geme bola dve loptičky od víťazstva, ale potom prišiel nečakaný kolaps.
Po sérii nevynútených chýb prehrala druhý set a v tom treťom v náročných podmienkach sa jej frustrácia stupňovala, až nakoniec inkasovala kanára.
„Úprimne, nemám slov. Som super šťastná. Samozrejme, hralo sa v náročných veterných podmienkach,“ uviedla po stretnutí 22-ročná Ruska, ktorá iba druhýkrát v kariére zdolala hráčku z top desiatky svetového rebríčka.
„Hrala som prvýkrát proti Aryne, takisto prvýkrát v grandslamovom štvrťfinále, takže určite tam bola nervozita. V prvom sete som sa snažila prispôsobiť jej hre. Je to pre mňa zatiaľ výnimočný turnaj. Teším sa na semifinále, bude to zaujímavý súboj dvoch ľaváčok,“ dodala podľa AFP.
Sabalenková bola jediný grandslamový šampión, ktorý zostával v ženskom i mužskom „pavúku“, no duel sa jej absolútne nevydaril, keď spravila až 57 nevynútených chýb.
Roland Garros 2026
Dvojhra žien - štvrťfinále:
Maja Chwalinská (Poľ.) - Anna Kalinská (Rus.-22) 7:6 (3), 6:3
Diana Šnajderová (Rus.-25) - Aryna Sabalenková (Biel.-1) 3:6, 7:5, 6:0