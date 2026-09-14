Rybakinová je prvýkrát svetovou jednotkou. Sabalenkovú vystriedala po dlhej dobe

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prvýkrát v kariére stala jednotkou svetového rebríčka WTA a po 99 týždňoch zosadila z trónu Arynu Sabalenkovú.
Vďačí za to triumfu na poslednom Grand Slame sezóny US Open, kde v sobotňajšom finále zdolala práve bieloruskú súperku.
Rybakinová si pripísala tretí grandslamový titul v kariére, v roku 2022 vyhrala Wimbledon a tento rok okrem US Open aj Australian Open.
Rebríček vedie s 9901 bodmi, Sabalenková ich má 2026 menej. Na treťom mieste zostala Jessica Pegulová z USA.
Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šrámková, ktorá sa posunula o päť miest na 146. pozíciu.
Rebríček WTA
/k 14. septembru/
1.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
9901 b
2.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
7875 b
3.
(3.)
Jessica Pegulová
USA
7265 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
7244 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
5743 b
6.
(6.)
Linda Nosková
Česko
5328 b
7.
(9.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4809 b
8.
(7.)
Karolína Muchová
Česko
4683 b
9.
(8.)
Iga Swiateková
Poľsko
4619 b
10.
(11.)
Marta Kosťuková
Ukrajina
3980 b
146.
(151.)
Rebecca Šramková
Slovensko
499 b