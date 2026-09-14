    Rybakinová je prvýkrát svetovou jednotkou. Sabalenkovú vystriedala po dlhej dobe

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová (vpravo) pózuje s trofejou po jej výhre nad Bieloruskou Arynou Sabalenkovou (vľavo) vo finále dvojhry.
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová (vpravo) pózuje s trofejou po jej výhre nad Bieloruskou Arynou Sabalenkovou (vľavo) vo finále dvojhry. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. sep 2026 o 10:20
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    Najlepšou Slovenkou zostáva Šrámková, ktorá sa posunula o päť miest na 146. pozíciu.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prvýkrát v kariére stala jednotkou svetového rebríčka WTA a po 99 týždňoch zosadila z trónu Arynu Sabalenkovú.

    Vďačí za to triumfu na poslednom Grand Slame sezóny US Open, kde v sobotňajšom finále zdolala práve bieloruskú súperku.

    Rybakinová si pripísala tretí grandslamový titul v kariére, v roku 2022 vyhrala Wimbledon a tento rok okrem US Open aj Australian Open.

    Rebríček vedie s 9901 bodmi, Sabalenková ich má 2026 menej. Na treťom mieste zostala Jessica Pegulová z USA.

    Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šrámková, ktorá sa posunula o päť miest na 146. pozíciu.

    Rebríček WTA

    /k 14. septembru/

    1.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    9901 b

    2.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    7875 b

    3.

    (3.)

    Jessica Pegulová

    USA

    7265 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    7244 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    5743 b

    6.

    (6.)

    Linda Nosková

    Česko

    5328 b

    7.

    (9.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4809 b

    8.

    (7.)

    Karolína Muchová

    Česko

    4683 b

    9.

    (8.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    4619 b

    10.

    (11.)

    Marta Kosťuková

    Ukrajina

    3980 b

    146.

    (151.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    499 b

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