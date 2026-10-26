    Šramková je opäť najlepšou Slovenkou. Na čele Rybakinová, výrazne poskočila Češka

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|26. okt 2026 o 08:53
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    Posunula sa o štyri miesta vyššie.

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková je po týždni opäť slovenskou singlovou jednotkou. V rebríčku WTA sa posunula o štyri miesta vyššie a patrí jej 142. priečka.

    Len o tri body menej má Mia Pohánková, ktorá je o dve pozície nižšie. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová naďalej vedie svetový rebríček, keď má takmer náskok 2000 bodov pred Bieloruskou Arynou Sabalenkovou.

    Najväčší skok v rebríčku sa podaril Kateřine Siniakovej. Češka triumfovala na turnaji v Osake a vybojovala šiesty titul na okruhu WTA z dvojhry. Posunula sa o 37 miest na 49. priečku.

    Siniaková dominovala v Osake ako prvá česká hráčka. Vlani tam neúspešne bojovala o titul Tereza Valentová, ktorá podľahla vo finále Kanaďanke Leylah Fernandezovej.

    Rebríček WTA

    /k 26. októbru/

    1.

    (1.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    9501 b

    2.

    (2.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    7550 b

    3.

    (3.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    6306 b

    4.

    (4.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6225 b

    5.

    (5.)

    Coco Gauffová

    USA

    5973 b

    6.

    (6.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    5229 b

    7.

    (7.)

    Karolína Muchová

    Česko

    4725 b

    8.

    (9.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    4389 b

    9.

    (8.)

    Linda Nosková

    Česko

    4353 b

    10.

    (10.)

    Marta Kosťuková

    Ukrajina

    3920 b

    142.

    (146.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    507 b

    144.

    (145.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    504 b

    220.

    (207.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    343 b

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