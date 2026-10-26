Šramková je opäť najlepšou Slovenkou. Na čele Rybakinová, výrazne poskočila Češka

Slovenská tenistka Rebecca Šramková je po týždni opäť slovenskou singlovou jednotkou. V rebríčku WTA sa posunula o štyri miesta vyššie a patrí jej 142. priečka.
Len o tri body menej má Mia Pohánková, ktorá je o dve pozície nižšie. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová naďalej vedie svetový rebríček, keď má takmer náskok 2000 bodov pred Bieloruskou Arynou Sabalenkovou.
Najväčší skok v rebríčku sa podaril Kateřine Siniakovej. Češka triumfovala na turnaji v Osake a vybojovala šiesty titul na okruhu WTA z dvojhry. Posunula sa o 37 miest na 49. priečku.
Siniaková dominovala v Osake ako prvá česká hráčka. Vlani tam neúspešne bojovala o titul Tereza Valentová, ktorá podľahla vo finále Kanaďanke Leylah Fernandezovej.
Rebríček WTA
/k 26. októbru/
1.
(1.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
9501 b
2.
(2.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
7550 b
3.
(3.)
Mirra Andrejevová
Rusko
6306 b
4.
(4.)
Jessica Pegulová
USA
6225 b
5.
(5.)
Coco Gauffová
USA
5973 b
6.
(6.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
5229 b
7.
(7.)
Karolína Muchová
Česko
4725 b
8.
(9.)
Iga Swiateková
Poľsko
4389 b
9.
(8.)
Linda Nosková
Česko
4353 b
10.
(10.)
Marta Kosťuková
Ukrajina
3920 b
142.
(146.)
Rebecca Šramková
Slovensko
507 b
144.
(145.)
Mia Pohánková
Slovensko
504 b
220.
(207.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
343 b