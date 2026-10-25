    Rybakinová v Číne nedala šancu nikomu. Obhájila titul a si upevnila post jednotky

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. okt 2026 o 12:21
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    Vo finále hladko porazila Kanaďanku Fernandezovú.

    WTA Ning-po 2026

    dvojhra - finále:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-1) - Leylah Fernandezová (Kan.) 6:2, 6:2

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová získala na turnaji WTA 500 v čínskom Ning-po svoj štvrtý titul v sezóne.

    V nedeľnom finále si poradila s Kanaďankou Leylah Fernandezovou hladko 6:2, 6:2 a obhájila prvenstvo z vlaňajška.

    Pre úradujúcu svetovú jednotku je to už 15. titul v kariére a jeho ziskom si výrazne pomohla k zakončeniu roka na čele rebríčka WTA.

    VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Fernandezová

    Dvadsaťsedemročnej Rybárikovej stačila k finálovému víťazstvu iba hodina a štvrť. Zakončila zápas 24. víťaznou loptičkou a udržala si stopercentný servis.

    Fernandezová mala štyri brejkbaly, lenže favoritka všetky odvrátila. Trofej z Ning-po pridá Rybakinová k tohtoročným titulom z grandslamov Australian Open a US Open, kde sa navyše dostala na svetový trón, a zo Stuttgartu.

    Od 8. novembra bude moskovská rodáčka útočiť na obhajobu titulu na Turnaji majsteriek.

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