Rybakinová v Číne nedala šancu nikomu. Obhájila titul a si upevnila post jednotky

WTA Ning-po 2026
dvojhra - finále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-1) - Leylah Fernandezová (Kan.) 6:2, 6:2
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová získala na turnaji WTA 500 v čínskom Ning-po svoj štvrtý titul v sezóne.
V nedeľnom finále si poradila s Kanaďankou Leylah Fernandezovou hladko 6:2, 6:2 a obhájila prvenstvo z vlaňajška.
Pre úradujúcu svetovú jednotku je to už 15. titul v kariére a jeho ziskom si výrazne pomohla k zakončeniu roka na čele rebríčka WTA.
VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Fernandezová
Dvadsaťsedemročnej Rybárikovej stačila k finálovému víťazstvu iba hodina a štvrť. Zakončila zápas 24. víťaznou loptičkou a udržala si stopercentný servis.
Fernandezová mala štyri brejkbaly, lenže favoritka všetky odvrátila. Trofej z Ning-po pridá Rybakinová k tohtoročným titulom z grandslamov Australian Open a US Open, kde sa navyše dostala na svetový trón, a zo Stuttgartu.
Od 8. novembra bude moskovská rodáčka útočiť na obhajobu titulu na Turnaji majsteriek.