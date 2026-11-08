    Ruud siahol po veľkom mene. Do tímu získal bývalú svetovú trojku

    Casper Ruud.
    Casper Ruud. (Autor: TASR/AP)
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    ČTK|8. nov 2026 o 12:00
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    Nezískal v tejto sezóne ani jeden titul, čo sa mu naposledy stalo v roku 2019.

    Tenista Casper Ruud rozšíril svoj trénerský tím pre nasledujúcu sezónu o bývalú svetovú trojku, Španiela Davida Ferrera.

    O pripravovanej spolupráci informoval nórsky hráč po sobotňajšej prehre s Carlosom Alcarazom v semifinále turnaja Masters v Paríži.

    Ferrer, ktorý po nadchádzajúcom finálovom turnaji Davisovho pohára skončí vo funkcii kapitána španielskeho tímu, sa pripojí k Ruudovmu otcovi Christianovi a Pedru Clarovi. Finalista Roland Garros z roku 2012 ukončil hráčsku kariéru v roku 2019.

    O dva roky neskôr pôsobil ako tréner Alexandra Zvereva. Ruud, ktorý sa v januári stal prvýkrát otcom, má za sebou z pohľadu športových výsledkov nevydarený rok.

    Trojnásobný grandslamový finalista a bývalý druhý hráč svetového rebríčka nezískal v tejto sezóne ani jeden titul, čo sa mu naposledy stalo v roku 2019. Vo svetovom rebríčku klesol na 23. miesto.

    Tenis

    Tenis

    Casper Ruud.
    Casper Ruud.
    Ruud siahol po veľkom mene. Do tímu získal bývalú svetovú trojku
    dnes 12:00
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