    Finále malo jednoznačný priebeh. Turnaj v Bratislave má nového šampióna

    Rakúsky tenista Jurij Rodionov
    Rakúsky tenista Jurij Rodionov (Autor: TASR)
    Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
    TASR|8. nov 2026 o 15:34
    ShareTweet0

    Dvadsaťsedemročný Rakúšan stratil len tri gemy.

    Slovak Open 2026

    dvojhra - finále:

    Jurij Rodionov (Rak.) - Jerome Kym (Švaj.) 6:2, 6:1

    Rakúsky tenista Jurij Rodionov sa stal víťazom dvojhry na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open. V nedeľňajšom finále zdolal Švajčiara Jeromea Kyma hladko 6:2, 6:1.

    Dvadsaťsedemročný Rakúšan získal dôležitú výhodu v úvodnom sete za stavu 3:2, keď dokázal prelomiť súperov servis. Brejk potvrdil a prvé dejstvo uzavrel ďalším.

    Druhý set už bol jasnou záležitosťou pre nového šampióna turnaja. Rodionov získal prvé štyri gemy za sebou a vyhral 6:1.

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz
    Paríž je konečne jeho. Alcaraz ovládol turnaj Masters po tuhom boji
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Finále malo jednoznačný priebeh. Turnaj v Bratislave má nového šampióna