Finále malo jednoznačný priebeh. Turnaj v Bratislave má nového šampióna

Slovak Open 2026
dvojhra - finále:
Jurij Rodionov (Rak.) - Jerome Kym (Švaj.) 6:2, 6:1
Rakúsky tenista Jurij Rodionov sa stal víťazom dvojhry na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open. V nedeľňajšom finále zdolal Švajčiara Jeromea Kyma hladko 6:2, 6:1.
Dvadsaťsedemročný Rakúšan získal dôležitú výhodu v úvodnom sete za stavu 3:2, keď dokázal prelomiť súperov servis. Brejk potvrdil a prvé dejstvo uzavrel ďalším.
Druhý set už bol jasnou záležitosťou pre nového šampióna turnaja. Rodionov získal prvé štyri gemy za sebou a vyhral 6:1.