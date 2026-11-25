Francúzskemu tenistovi Arthurovi Rinderknechovi hrozí štvorročný zákaz činnosti za odmietnutie dopingovej kontroly.
O vyšetrovaní 31-ročného hráča informovala Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA). Rinderknech sa proti obvineniu ohradil.
„Obvinenia odmietam a požiadal som, aby prípad preskúmal nezávislý tribunál, na čo mám právo. Budem očistený,“ uviedol na Instagrame.
Tribunál sa bude prípadom zaoberať na začiatku nového roka. K previneniu malo dôjsť v júni počas neohlásenej kontroly.
Rinderknech sa podľa denníka ponáhľal z domu v Bretónsku na vlak a pri komunikácii s anglicky hovoriacim komisárom podpísal formulár o odmietnutí kontroly.
Údajne však išlo o nedorozumenie, pretože bývalý 24. hráč svetového rebríčka sa podľa denníka L'Équipe domnieval, že išlo iba o záznam o zmeškanej kontrole.
Za to by mu bez predchádzajúcich prehreškov trest nehrozil. Podľa pravidiel môžu mať tenisti počas dvanástich mesiacov dve porušenia povinností týkajúcich sa dostupnosti na testovanie. Rinderknech podľa L'Équipe v roku 2026 žiadnu kontrolu nezmeškal.
Odmietnutie odberu vzorky je samostatným antidopingovým previnením, za ktoré hrozí až štvorročný zákaz činnosti.
Tento rok dostala takýto dlhý trest wimbledonská šampiónka z roku 2023 Češka Markéta Vondroušová. Proti rozhodnutiu sa odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS).