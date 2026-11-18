ITF W75 Trnava 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Renáta Jamrichová (SR) - Anastasia Sobolievová (Ukr.-3) 4:6, 3:6
Radka Zelníčková (SR) - Alicia Dudeneyová (V.Brit.-7) 4:6, 2:6
Silvia Husárová (SR) - Aneta Laboutková (ČR) 1:6, 0:6
Slovenská tenistka Renáta Jamrichová prehrala v prvom kole turnaja ITF W75 v Trnave s Ukrajinkou Anastasiiou Sobolievovou 4:6, 3:6.
Proti nasadenej trojke urobila domáca hráčka množstvo nevynútených chýb, a preto sa jej návrat na súťažné kurty skončil dvojsetovou prehrou.
Jamrichová odohrala zápas po 425 dňoch. Viac ako ročná pauza bola spôsobená vážnym zranením pravého kolena, ktoré utrpela vlani v Portugalsku.
Ako to pri turnajoch tejto kategórie zvykne byť, v jednej hale sa hrali naraz až tri zápasy a hráčky si po loptičky chodili samé.
Možno aj preto sa Jamrichová nevedela dostať do správneho rytmu a z jej rakety prichádzali viac zbytočné chyby ako víťazné údery.
Po úvodnom vyhranom geme razom prehrávala 1:4. Napriek tomu ešte zabojovala, jednu výhodu brejku súperke zobrala, ale na viac to už nestačilo. V desiatom geme poslala až štyrikrát loptu do siete.
Začiatok druhého setu bol podobný tomu prvému. Za stavu 0:1 vyhrala Ukrajinka Sobolievová tri gemy po sebe a kontrolovala priebeh súboja.
VIDEO: Renáta Jamrichová hovorí o zranení a návratu k tenisu
V siedmom geme mohla ďalším brejkom definitívne zlomiť skóre, ale pri brejkbaloch chybovala a následne Slovenka ukončila dlhý gem esom.
Za stavu 3:4 nevyužila Jamrichová nádejný náskok 30:0 na príjme a ďalšiu šancu už nedostala. Po jej 12. dvojchybe sa dostala súperka k tretiemu mečbalu a po necelej hodine a pol ukončila zápas.
Okrem zverenky Jána Matúša sa v singlovom pavúku nedarilo ani ďalším dvom domácim hráčkam. Tie získali dokopy rovnako gemov ako Jamrichová.
Radka Zelníčková podľahla Britke Alicii Dudeneyovej 4:6, 2:6 a česká tenistka Aneta Laboutková deklasovala Silviu Husárovú 6:1, 6:0.