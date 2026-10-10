    Dva roky čakala na tento moment. Šramková zabojuje v Číne o titul

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|10. okt 2026 o 11:52
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    V boji o trofej narazí na úspešnú kvalifikantku.

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila v sobotu do finále na turnaji WTA v čínskom Su-čou.

    Na tvrdom povrchu si v semifinále poradila so šestkou turnaja, Mexičankou Renatou Zarazuovou v dvoch setoch 7:5, 6:3.

    Dvadsaťdeväťročnú Šramkovú čaká vo finále Kjoka Okamurová z Japonska, priamy súboj o titul zvedie premiérovo od októbra 2024.

    Slovenská reprezentantka má na svojom konte jeden primát z okruhu WTA. V Su-čou je nenasadená hráčka a finálový duel ju čaká v nedeľu o 8.00 SELČ.

    WTA Su-čou 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Rebecca Šramková (SR) - Renata Zarazuová (Mex.-6) 7:5, 6:3

    Kjoka Okamurová (Jap.-kval.) - Elvina Kalievová (USA) 6:1, 7:6 (1)

    Tenis

    Tenis

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková.
    Dva roky čakala na tento moment. Šramková zabojuje v Číne o titul
    dnes 11:52
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