Dva roky čakala na tento moment. Šramková zabojuje v Číne o titul

Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila v sobotu do finále na turnaji WTA v čínskom Su-čou.
Na tvrdom povrchu si v semifinále poradila so šestkou turnaja, Mexičankou Renatou Zarazuovou v dvoch setoch 7:5, 6:3.
Dvadsaťdeväťročnú Šramkovú čaká vo finále Kjoka Okamurová z Japonska, priamy súboj o titul zvedie premiérovo od októbra 2024.
Slovenská reprezentantka má na svojom konte jeden primát z okruhu WTA. V Su-čou je nenasadená hráčka a finálový duel ju čaká v nedeľu o 8.00 SELČ.
WTA Su-čou 2026
Dvojhra - semifinále:
Rebecca Šramková (SR) - Renata Zarazuová (Mex.-6) 7:5, 6:3
Kjoka Okamurová (Jap.-kval.) - Elvina Kalievová (USA) 6:1, 7:6 (1)