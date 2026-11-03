ONLINE: Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková dnes, WTA Chennai LIVE (1. kolo)

Tenistky Mojuka Učidžimová A Rebecca Šramková dnes hrajú 1. kolo dvojhry na turnaji WTA v indickom Chennai.
Slovenka nastúpi v úvode turnaja proti japonskej hráčke Mojuke Učidžimovej.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková dnes (tenis, WTA Chennai 2026, 1. kolo, utorok, LIVE)
WTA Čennaí 1. kolo 2026
03.11.2026 o 11:00
Učidžimová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šramková
Prenos
Zápas bol kvôli dažďu presunutý až na dnešok. Mal by začať o 11:00. Srdečne Vás pozývam duel sledovať.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekný deň. Dnes budeme sledovať tenisový zápas z turnaja v indickom Chennai. Zápas mal pôvodne začať o 12:00. Pre dážď sa nehrá. Zatiaľ je presunutý na 16:00.