    ONLINE: Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková dnes, WTA Chennai LIVE (1. kolo)

    Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková: ONLINE prenos z 1. kola turnaja WTA Chennai 2026.
    Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková: ONLINE prenos z 1. kola turnaja WTA Chennai 2026. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|3. nov 2026 o 08:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 1. kola na turnaji WTA Chennai: Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková.

    Tenistky Mojuka Učidžimová A Rebecca Šramková dnes hrajú 1. kolo dvojhry na turnaji WTA v indickom Chennai.

    Slovenka nastúpi v úvode turnaja proti japonskej hráčke Mojuke Učidžimovej.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková dnes (tenis, WTA Chennai 2026, 1. kolo, utorok, LIVE)

    WTA Čennaí 1. kolo 2026
    03.11.2026 o 11:00
    Učidžimová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Šramková
    Prenos
    Zápas bol kvôli dažďu presunutý až na dnešok. Mal by začať o 11:00. Srdečne Vás pozývam duel sledovať.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekný deň. Dnes budeme sledovať tenisový zápas z turnaja v indickom Chennai. Zápas mal pôvodne začať o 12:00. Pre dážď sa nehrá. Zatiaľ je presunutý na 16:00.
    Tenis

    Tenis

    Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková: ONLINE prenos z 1. kola turnaja WTA Chennai 2026.online
    Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková: ONLINE prenos z 1. kola turnaja WTA Chennai 2026.online
    ONLINE: Mojuka Učidžimová - Rebecca Šramková dnes, WTA Chennai LIVE (1. kolo)
    dnes 08:00
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