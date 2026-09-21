WTA Singapur: Rebecca Šramková prehrala v prvom kole s Poľkou Chwalinskou

Tenistky Rebecca Šramková a Maja Chwalinská dnes hrali 1. kolo dvojhry na turnaji WTA v Singapure
Slovenka nastúpila v úvode turnaja proti piatej nasadenej hráčke a prehrala v dvoch setoch.
Tenis ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Rebecca Šramková - Maja Chwalinská dnes (tenis, WTA Singapur 2026, 1. kolo, pondelok, LIVE)
WTA Singapur 1. kolo 2026
21.09.2026 o 09:24
Šramková
0:2
(4:6, 2:6)
Ukončený
Chwalińská
Prenos
Je dobojované. Rebecca Šramková nestačila na nasadenú päťku turnaja Maju Chwalińskú, keď sa lúči s turnajom už v prvom kole po porážke 0:2 na sety v pomere 4:6, 2:6 z pohľadu slovenskej reprezentantky. Tohtoročná grandslamová víťazka sa síce po životnom turnaji výsledkovo trápi medzi elitou, dnes však pôsobila určite lepším dojmom a zaslúžene sa teší z postupu do ďalšieho kola. Rodáčka z Bratislavy naopak pokračuje v nevýrazných výkonoch, pričom už najbližšie by mala podľa súčasných plánov zabojovať v kvalifikácii na turnaji Masters v Pekingu. Odo mňa to je už na dnes všetko, majte úspešný štart do nového týždňa. Majte sa pekne.
Koniec zápasu
2:6
Slovenská tenistka ukončuje dnešný zápas nevynútenou chybou, keď netrafila ideálne vysokú loptičku z blízkosti siete a Chwalińská víťazí v dnešnom stretnutí.
0-40
Šramková kazí dlhšiu výmenu, keď jej bekhendový úder končí na páske. Tri mečboly pre Chwalińskú.
0-30
Je tu ďalší bod pre grandslamovú finalistku a smerujeme zrejme už k mečbolom.
0-15
Na podanie sa už postavila Šramková, ktorá začína boj o záchranu. Prvým bodom ale začína poľská tenistka.
2:5
Chwalińská nepodcenila situáciu na sieti a po úspešnom smeči potvrdzuje brejk na 5:2 a po prestávke pôjde Šramková podávať už na udržanie sa v zápase.
0-40
Nakoniec to vyzerá, že smerujeme k samotnej čistej hre.
0-30
Ďalšia nepresnosť zo strany slovenskej reprezentantky, Chwalińská smeruje k potvrdeniu brejku.
0-15
Na podaní je už poľská tenistka, ktorá začína úspešným ziskom bodu po nepresnosti súperky.
2:4
Páska hrala v prospech grandslamovej finalistky, keď zastavila úder Šramkovej. Naopak Chwalińská sa po využitom brejkbole ujíma vedenia 4:2 v rámci druhého setu a ide podávať na potvrdenie brejku.
30-40
Šramková ale bezpečne odvracia jeden z dvoch brejkbolov svojej súperky.
15-40
Frustrácia slovenskej tenistky narástla, keď neuspela v blízkosti siete, keď sa snažila zahrať loptičku už na polovici súperky. Dva brejkboly sú na svete.
15-30
Tak to je škoda. Šramková mala na rakete hneď niekoľko dobrých pozícii na zakončenie celej výmeny, nakoniec ale posiela loptičku do siete.
15-15
Následne sa dostávame na stav po pätnásť, keď si bod pripisuje aj Chwalińská.
15-0
Po výmene strán pokračujeme už podaním bratislavskej rodáčky, ktorá dlhú výmenu zvládla po tom, čo sa jej súperka vyhodila do autu.
2:3
Šramková kazí svoj bekhendový úder, ktorý sa končí iba v sieti. Chwalińská tak vedie 3:2 v rámci druhej sady.
0-40
Chwalińská zaútočila forhendovými zakončeniami, pričom ani bojovný výkon Šramkovej nestačil. Smerujeme k čistej hre.
0-30
Chwalińská zvládla aj nasledujúcu výmenu a pripisuje si ďalší zisk bodu.
0-15
Hneď na úvod gemu sme sledovali dlhšiu výmenu, nakoniec sa zo zisku bodu teší Chwalińská.
2:2
Výmenu chcela na seba zobrať Chwalińská, jej nekompromisné zakončenie po čiare sa však končí v tesnom aute. Šramková tak vyrovnáva druhú sadu na 2:2.
A-40
Sledovali sme dlhšiu výmenu, ktorú po skrátení zvládla Šramková. Po dobehnutí totiž poslala bekhend k zadnej čiare a vybojovala si tretí gembol.
40-40
Defenzíva bratislavskej rodáčky sa končí neúspechom, dostávame sa na zhodu.
40-30
Prvý gembol ale zostane nevyužitý, slovenský tenistka má však k dispozícii ešte jeden.
40-15
Ďalšie výborné forhendy z rakety slovenskej hráčky, za odmenu má k dispozícii dva gemboly.
30-15
Šramková predviedla výborné podanie von z dvorca, pričom následne spravila pár krokov smerom vpred a zakončila forhendom do otvoreného priestoru v pravej časti dvorca.
15-15
Následne sa Šramková vydala na sieť, pričom jej súperka poslala iba nepresné krížne zakončenie. Je tu stav po pätnásť.
0-15
Po krátkej prestávke a výmene strán sa na servis postavila Šramková, ktorá sa krátko po podaní vyhadzuje za zadnú čiaru.
1:2
Chwalińská zvládla posledný gem bez väčších ťažkostí a ujíma sa vedenia 2:1 v rámci druhej sady.
15-40
Skutočne prichádzajú dva gemboly pre poľskú tenistku.
15-30
Chwalińská sa však bezpečne priblížila ku gembolom krátko po prvom servise.
15-15
Hneď na to sa však slovenská reprezentantka dostáva na stav po pätnásť.
0-15
Na podaní je už grandslamová finalistka, ktorá začína úspešným ziskom bodu.
1:1
Slovenská tenistka využíva ponúknutý gembol a vyrovnáva druhú sadu na 1:1.
40-30
Brejkbol ale v tejto chvíli nepríde, keď sa Chwalińská prezentovala nepresnosťou. Gembol pre Šramkovú.
30-30
Vyrovnaný gem pokračuje, dostávame sa totiž na stav po tridsať a čaká nás dôležitá výmena.
30-15
Nasledujúca výmena ide na konto slovenskej reprezentantky, keď sa Chwalińská prezentovala nepresným úderom.
15-15
Dostávame sa na stav hry po pätnásť, keď zakončenie od poľskej tenistky končí na páske.
0-15
Na podaní je už rodáčka z Bratislavy, napriek tomu pokračuje bodové ťaženie dnešnej favoritky.
0:1
Chwalińská využíva hneď prvý gembol a otvára tak druhú sadu úspešným ziskom gemu, po ktorom vedie 1:0.
15-40
Prichádzajú na rad dva gemboly pre Chwalińskú, keď sa jej súperka zo Slovenska previnila nepresnou loptičkou.
15-30
Chwalińská sa však opäť dostáva do vedenia v rámci prebiehajúceho gemu.
15-15
Následne boduje aj Šramková, ktorá sa dostáva na stav po pätnásť.
0-15
Druhú sadu štartujeme podaním poľskej tenistky, ktorá začína úspešným ziskom bodu.
4:6
Slovenská tenistka triafa zo zadnej čiary iba pásku a nakoniec to Chwalińská zvládla, hoci za podania súperky. Nič to však nemení na tom, že tohtoročná grandslamová finalistka vedie 1:0 na sety, keď zvládla úvodnú sadu v pomere 6:4.
30-40
Prvý setbol súperky však odvracia esom! Zostáva ešte jeden.
15-40
Šramková kazí svoj úder a ponúka nakoniec svojej súperke dva setboly.
15-30
Dostali sme sa do výmeny, ktorú však zvládla lepšie poľská tenistka, ktorá je iba loptičku od setbolov.
15-15
Následne sa však teší z bodu aj Chwalińská, máme tu teda stav po pätnásť.
15-0
Šramková navyše začína svoje podanie tým najlepším možným spôsobom, teda ziskom bodu.
4:5
Je to tam! Chwalińská nedokázala dopodávať do úspešného konca, pričom posiela loptičku iba do siete a Šramková sa zachraňuje v poslednej možnej chvíli, pričom znižuje úvodnú sadu na 4:5 a pôjde podávať.
40-30
Prvá šanca je ale nevyužitá, ritern slovenskej hráčky končí len v aute.
40-15
Brejkboly sú na svete! Šramková ťaží z nepresného zakončenia do siete od svojej súperky a v poslednej možnej chvíli si môže zobrať naspäť svoje stratené podanie.
30-15
Lenže Chwalińská sa následne vyhadzuje z dvorca a je tu šanca na dôležité brejkboly z pohľadu bratislavskej rodáčky.
15-15
Následne sa však teší zo zisku bodu podávajúca poľská tenistka.
15-0
Hoci Chwalińská zvolila nečakaný kraťas, Šramková loptičku dobehla a vrátila úder ďalším krížnym kraťasom. Boduje tak slovenská reprezentantka.
3:5
Sledovali sme pomerne dlhšiu výmenu, ktorú nakoniec Šramková zvládla a znižuje tak stav prvého setu na 3:5. Chwalińská však smeruje podávať na zisk sady.
40-30
Chwalińská však nedokázala obhodiť súperku na sieti a posiela príliš nízky úder. Gembol pre Šramkovú.
30-30
Dostávame sa však na stav po tridsať a je tu hrozba prvého setbolu v dnešnom zápase.
30-15
Ďalšia výmena ale ide na konto Šramkovej, ktorá to po servise zvládla. Napriek tomu sa jej úspešnosť po prvom servise pohybuje len na úrovni 40%.
15-15
Následne ale prichádza dvojchyba z rakety Šramkovej, máme tu tak stav po pätnásť.
15-0
Na podaní je už slovenská tenistka, ktorá začína úspešným úderom a pripisuje si tak zisk bodu.
2:5
Gem napokon zakončujeme vyhodeným úderom, po ktorom Chwalińská vedie 5:2 v rámci úvodnej sady.
30-40
Lenže prichádza ďalšia nepresnosť zo strany Šramkovej, ktorá neuspela po svojom forhende. Gembol pre Chwalińskú.
30-30
V nasledujúcej výmene už ale uspela Šramková a dostávame sa na stav po tridsať.
15-30
Dostali sme sa do výmeny, krátko na to ale rodáčka z Bratislavy posiela svoj forhend tesne za zadnú čiaru.
15-15
Následne sa však Chwalińská dostáva na stav po pätnásť.
15-0
Na podaní je už poľská reprezentantka, ktorá ale nezačína najlepšie. Je z toho bod pre Šramkovú.
2:4
Chwalińská sa vyhadzuje z riternu len za zadnú čiaru a Šramková pomerne jednoducho znižuje na 2:4:
40-15
Sledovali sme pomerne dlhšiu výmenu, následne však Chwalińská posiela pridlhú loptičku. Sú z toho dva gemboly pre Šramkovú.
30-15
Ďalší bod smeruje na konto slovenskej reprezentantky.
15-15
Následne však uspela Chwalińská a dostáva sa na stav po pätnásť.
15-0
Na podaní je už bratislavská rodáčka, ktorá začína úspešným ziskom bodu.
1:4
Tentokrát to slovenská tenistka prehnala s razantnosťou a Chwalińská to nakoniec zvládla, keď po troch odvrátených brejkboloch napokon potvrdzuje brejk a vedie v prvom sete 4:1.
40-A
Šramková sa snažila zaútočiť po čiare, nakoniec ale končí loptička iba na sieti. Je tu po dlhšom čase gembol.
40-40
Nevyjde. Chwalińská uspela v ďalšej výmene a odvracia aj tretí brejkbol súperky.
A-40
Vyjde to ale do tretice? Tretí brejkbol pre slovenskú reprezentantku!
40-40
Hoci najskôr Slovenka zatlačila súperku, následne sa vyhadzuje a je z toho nevynútená chyba.
A-40
Lenže prichádza druhá šanca na zisk strateného podania, je tu druhý brejkbol pre Šramkovú!
40-40
Dostali sme sa do výmeny, následne sa však Šramková prezentovala úderom do autu. Pokračujeme ďalšou zhodou.
A-40
Nakoniec prichádza chyba z rakety Chwalińskej a je z toho brejkbol pre bratislavskú rodáčku!
40-40
Dostávame sa však na zhodu a čaká nás tak dôležitá výmena.
30-40
Tento ritern už ale nestačil, je z toho gembol pre poľskú tenistku.
30-30
Toto bola dobrá loptička a Šramková posiela vynikajúci úder k zadnej čiare. Je tu stav po tridsať.
15-30
Ďalšia výmena ide za poľskou tenistkou, ktorá uspela cez svoju bekhendovú stranu a donútila súperku k vyhodeniu.
15-15
Šramková neuspela na riterne, keď netrafila ideálne loptičku. Máme tu stav po pätnásť.
15-0
Začíname však tentoraz bodom slovenskej rodáčky, ktorá uspela so svojim skráteným úderom.
1:3
Chwalińská využíva ponúknutú šancu a po ďalšej nepresnosti súperky sa ujíma vedenia 3:1 ide podávať na potvrdenie brejku.
30-40
Obrovská škoda! Šramková mala jednoznačnú šancu ukončiť výmenu, namiesto toho robí nevynútenú chybu a je tu prvý brejkbol v zápase.
30-30
Dostávame sa na stav po tridsať, keď Chwalińská vyťažila z nepresnosti súperky.
30-15
Chwalińská si ale rovnako pripisuje bodový zisk, jej prvý v rámci aktuálneho gemu.
30-0
Šramková zvládla aj ďalšiu výmenu a pripisuje si ďalší bod.
15-0
Na podaní je už slovenská tenistka, ktorá začína úspešným bodovým ziskom.
1:2
Hoci Šramková najskôr zaútočila na druhý servis súperky, predsa len sa vyhadzuje von z dvorca a Chwalińská tak vedie v úvodnom sete 2:1.
0-40
Sledovali sme výbornú výmenu, Chwalińská si ju však postrážila na sieti a po rozhýbaní súperky zvládla pokojne odohrať poslednú loptičku. Smerujeme k čistej hre.
0-30
Chwalińská zvládla aj nasledujúcu výmenu a pripisuje si ďalší zisk bodu.
0-15
Na podaní pokračuje poľská tenistka, ktorá si pripisuje prvý bod v rámci nového gemu.
1:1
Slovenská tenistka to zvládla, keď si nabehla na sieť a poslala víťazný úder do otvorenej pravej časti dvorca. Úvodný set tak vyrovnáva na 1:1.
40-30
Šramková si postrážila úder súperky za zadnú čiaru, má tak k dispozícii gembol.
30-30
Pokračujeme stavom po tridsať, pričom nás čaká dôležitá výmena.
15-30
Dostali sme sa do výmeny, následne však Chwalińská predviedla výborný víťazný úder po čiare. Je tu hrozba brejkbolov.
15-15
Tentokrát už ale Šramkovej nevyšiel forhend zo základnej čiary, je z toho bod pre Chwalińskú.
15-0
Na podaní je už rodáčka z Bratislavy, ktorá začína úspešným ziskom bodu.
0:1
Šramková zvolila vo výmene kraťas, ktorý jej súperka dobehla a následne dokázala uspieť. Tohtoročná finalistka Roland Garros tak vedie 1:0 v rámci úvodnej sady.
15-40
Čistá hra z toho ale nebude, Chwalińská sa prezentuje totiž prvou dvojchybou v dnešnom zápase.
0-40
Tentokrát Šramkovej nesadol ani úder z riternu a smerujeme k čistej hre.
0-30
Vo výmene opäť uspela poľská tenistka, keď sa Šramková prezentovala úderom do siete.
0-15
Hneď na úvod sme sa dostali do výmeny, pričom začíname vyhodením za zadnú čiaru od slovenskej tenistky.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Dobré ráno všetkým fanúšikom, obe hráčky sa už nachádzajú na dvorci a začínajú predzápasovú rozcvičku. Úvodný žreb vyhrala Chwalińská a zvolila si na úvod vlasné podanie.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní ženskej dvojhry na Singapore Open, kde sa v rámci 1. kola predstaví Rebecca Šramková v pozícii držiteľky divokej karty a Maja Chwalińská v pozícii nasadenej päťky a svetovej dvadsaťšestky.
Maja Chwalinska si vďaka sérii deviatich víťazných zápasov v rade na Roland Garros zásadne zmenila kariéru. Z pozície kvalifikantky a 114. hráčky sveta sa vtedy suverénne prebojovala až do grandslamového finále, čo ju posunulo do prvej tridsiatky rebríčka. Vyrovnať sa s novou realitou a vysokými očakávaniami sa jej však zatiaľ nedarí, keďže na posledných piatich turnajoch na tvrdom povrchu a tráve zaznamenala iba jediné víťazstvo.
Rebecca Šramková sa po úspešných rokoch 2024 a 2025, v ktorých dosiahla štyri štvrťfinále na okruhu WTA, momentálne nachádza v útlme a vypadla z TOP 100. V roku 2026 sa jej ešte nepodarilo postúpiť do žiadneho štvrťfinále WTA a v hlavných súťažiach si pripísala len tri výhry.
Maja Chwalinska si vďaka sérii deviatich víťazných zápasov v rade na Roland Garros zásadne zmenila kariéru. Z pozície kvalifikantky a 114. hráčky sveta sa vtedy suverénne prebojovala až do grandslamového finále, čo ju posunulo do prvej tridsiatky rebríčka. Vyrovnať sa s novou realitou a vysokými očakávaniami sa jej však zatiaľ nedarí, keďže na posledných piatich turnajoch na tvrdom povrchu a tráve zaznamenala iba jediné víťazstvo.
Rebecca Šramková sa po úspešných rokoch 2024 a 2025, v ktorých dosiahla štyri štvrťfinále na okruhu WTA, momentálne nachádza v útlme a vypadla z TOP 100. V roku 2026 sa jej ešte nepodarilo postúpiť do žiadneho štvrťfinále WTA a v hlavných súťažiach si pripísala len tri výhry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 09:25.