Favoritke ukradla set, no potom prišlo vytriezvenie. Šramková sa rozlúčila s Torontom takmer kanárom

WTA Toronto 2026
Dvojhra žien - 2. kolo:
Diana Šnajderová (Rus.-15) - Rebecca Šramková (SR) 6:2, 4:6, 6:1
Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte.
V druhom kole prehrala s nasadenou pätnástkou, Ruskou Dianou Šnajderovou v troch setoch 2:6, 6:4 a 1:6.
Šnajderová sa v 3. kole stretne s víťazkou zápasu medzi ďalšou Ruskou Annou Kalinskou a Američankou McCartney Kesslerovou.
Slovenka sa v live rankingu posunula vďaka výhre v prvom kole o pätnásť pozícií na 128. miesto.