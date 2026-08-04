    Favoritke ukradla set, no potom prišlo vytriezvenie. Šramková sa rozlúčila s Torontom takmer kanárom

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|4. aug 2026 o 22:02
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    V druhom sete dopodávala k výhre.

    WTA Toronto 2026

    Dvojhra žien - 2. kolo:

    Diana Šnajderová (Rus.-15) - Rebecca Šramková (SR) 6:2, 4:6, 6:1

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. 

    V druhom kole prehrala s nasadenou pätnástkou, Ruskou Dianou Šnajderovou v troch setoch 2:6, 6:4 a 1:6.

    Šnajderová sa v 3. kole stretne s víťazkou zápasu medzi ďalšou Ruskou Annou Kalinskou a Američankou McCartney Kesslerovou.

    Slovenka sa v live rankingu posunula vďaka výhre v prvom kole o pätnásť pozícií na 128. miesto.

    Tenis

    Tenis

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková.
    Favoritke ukradla set, no potom prišlo vytriezvenie. Šramková sa rozlúčila s Torontom takmer kanárom
    dnes 22:02
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