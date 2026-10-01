    Nadal odmietol návrat na kurty v novej úlohe. Venuje sa podnikaniu a radšej hráva golf

    Rafael Nadal.
    Rafael Nadal. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. okt 2026 o 13:00
    ShareTweet0

    Po operácii ruky žije bez bolestí a trénerskú rolu odmieta pre neustále cestovanie.

    Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal nemá záujem o návrat na kurty v pozícii trénera niektorého zo súčasných hráčov.

    Štyridsaťročný Nadal oficiálne ukončil kariéru v novembri 2024 ako víťaz 22 grandslamových turnajov.

    Zdravotné problémy v záverečných rokoch jeho pôsobenia na podujatiach a neustále cestovanie sú jeden z dôvodov, prečo sa nateraz nechce presunúť do trénerskej role.

    „Nikdy nehovor nikdy v živote, ale v tejto chvíli určite nemám také plány. V predošlých mesiacoch som bol v podstate nonstop na cestách, čo by sa ešte zhoršilo, keby som sa stal trénerom. Užíval som si na každú sekundu na kurte, ale teraz je čas napísať novú kapitolu v mojom živote,“ cituje agentúra DPA Nadala.

    V súčasnosti sa venuje rozširovaniu hotelovej siete Zel a hraniu golfu.

    „Mám za sebou operáciu ruky a v podstate žijem už bez bolestí. Som šťastný s mojím životom a užívam si každý deň, nielen po pracovnej stránke, ale aj to, že môžem stráviť čas s mojou rodinou. Na kurte sa objavujem len sporadicky, väčšia šanca je stretnúť ma na golfe. Prechod do normálneho života bol prirodzený, aj keď išlo o významné zmeny,“ dodal Nadal.

    Tenis

    Tenis

    Rafael Nadal.
    Rafael Nadal.
    Nadal odmietol návrat na kurty v novej úlohe. Venuje sa podnikaniu a radšej hráva golf
    dnes 13:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Nadal odmietol návrat na kurty v novej úlohe. Venuje sa podnikaniu a radšej hráva golf