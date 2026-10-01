Nadal odmietol návrat na kurty v novej úlohe. Venuje sa podnikaniu a radšej hráva golf

Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal nemá záujem o návrat na kurty v pozícii trénera niektorého zo súčasných hráčov.
Štyridsaťročný Nadal oficiálne ukončil kariéru v novembri 2024 ako víťaz 22 grandslamových turnajov.
Zdravotné problémy v záverečných rokoch jeho pôsobenia na podujatiach a neustále cestovanie sú jeden z dôvodov, prečo sa nateraz nechce presunúť do trénerskej role.
„Nikdy nehovor nikdy v živote, ale v tejto chvíli určite nemám také plány. V predošlých mesiacoch som bol v podstate nonstop na cestách, čo by sa ešte zhoršilo, keby som sa stal trénerom. Užíval som si na každú sekundu na kurte, ale teraz je čas napísať novú kapitolu v mojom živote,“ cituje agentúra DPA Nadala.
V súčasnosti sa venuje rozširovaniu hotelovej siete Zel a hraniu golfu.
„Mám za sebou operáciu ruky a v podstate žijem už bez bolestí. Som šťastný s mojím životom a užívam si každý deň, nielen po pracovnej stránke, ale aj to, že môžem stráviť čas s mojou rodinou. Na kurte sa objavujem len sporadicky, väčšia šanca je stretnúť ma na golfe. Prechod do normálneho života bol prirodzený, aj keď išlo o významné zmeny,“ dodal Nadal.