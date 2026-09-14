    Špičkoví tenisti prestanú verejne tlačiť na grandslamy. Boj sa presúva za rokovací stôl

    Alexander Zverev, víťaz mužskej dvojhry na US Open 2026.
    Alexander Zverev, víťaz mužskej dvojhry na US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. sep 2026 o 09:42
    ShareTweet1

    Tenisti žiadali 22% z príjmov veľkých turnajov.

    Špičkoví hráči, ktorí bojovali za vyšší podiel na príjmoch z najväčších turnajov, vyhlásili, že už nebudú svoje požiadavky prezentovať verejne, keďže vznikla Poradná rada hráčov pre Grand Slamy (Grand Slam Player Advisory Council).

    „Hráči budú teraz spolupracovať priamo s organizátormi grandslamových turnajov na vytvorení rady a prostredníctvom nej budú priamo konzultovať a získajú možnosť priebežne rokovať o podmienkach,“ uvádza sa v pondelkovom vyhlásení zástupcov hráčov.

    Vznik rady oznámili minulý mesiac organizátori turnajov Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open.

    „Teraz, keď existuje oficiálna rada, ktorá má túto iniciatívu posúvať ďalej, sa verejná fáza kampane vedenej zjednotenou skupinou špičkových hráčov a hráčok končí.

    Hráči si vyhradzujú právo kampaň obnoviť, ak rada tieto ciele nenaplní,“ uvádza sa vo vyhlásení.

    Tenisti žiadali 22% z príjmov veľkých turnajov. Okrem toho chcú aj lepšie zastúpenie, lepšiu zdravotnú starostlivosť a dôchodkové zabezpečenie.

    Niektorí na protest obmedzili svoje mediálne vystúpenia na Roland Garros a Wimbledone. Medzi hviezdy, ktoré pred začiatkom turnaja v Paríži dokonca hrozili bojkotom grandslamových podujatí, patrili Aryna Sobolenková a Coco Gauffová.

    Australian Open, Roland Garros a US Open prevádzkujú neziskové riadiace orgány. Wimbledon prevádzkuje súkromný klub All England Club.

    Všetky štyri turnaje v posledných rokoch výrazne zvýšili prémie pre hráčov. Informovala agentúra AP.

    Tenis

    Tenis

    Nemecký tenista Alexander Zverev (vpravo) pózuje s trofejou po triumfe vo finále mužskej dvojhry proti domácemu Američanovi Benovi Sheltonovi (vľavo).
    Nemecký tenista Alexander Zverev (vpravo) pózuje s trofejou po triumfe vo finále mužskej dvojhry proti domácemu Američanovi Benovi Sheltonovi (vľavo).
    Zverev využil absenciu Sinnera a priblížil sa mu. Molčan mierne klesol, no stále je v TOP 100
    dnes 10:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Špičkoví tenisti prestanú verejne tlačiť na grandslamy. Boj sa presúva za rokovací stôl