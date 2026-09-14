Špičkoví tenisti prestanú verejne tlačiť na grandslamy. Boj sa presúva za rokovací stôl

Špičkoví hráči, ktorí bojovali za vyšší podiel na príjmoch z najväčších turnajov, vyhlásili, že už nebudú svoje požiadavky prezentovať verejne, keďže vznikla Poradná rada hráčov pre Grand Slamy (Grand Slam Player Advisory Council).
„Hráči budú teraz spolupracovať priamo s organizátormi grandslamových turnajov na vytvorení rady a prostredníctvom nej budú priamo konzultovať a získajú možnosť priebežne rokovať o podmienkach,“ uvádza sa v pondelkovom vyhlásení zástupcov hráčov.
Vznik rady oznámili minulý mesiac organizátori turnajov Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open.
„Teraz, keď existuje oficiálna rada, ktorá má túto iniciatívu posúvať ďalej, sa verejná fáza kampane vedenej zjednotenou skupinou špičkových hráčov a hráčok končí.
Hráči si vyhradzujú právo kampaň obnoviť, ak rada tieto ciele nenaplní,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Tenisti žiadali 22% z príjmov veľkých turnajov. Okrem toho chcú aj lepšie zastúpenie, lepšiu zdravotnú starostlivosť a dôchodkové zabezpečenie.
Niektorí na protest obmedzili svoje mediálne vystúpenia na Roland Garros a Wimbledone. Medzi hviezdy, ktoré pred začiatkom turnaja v Paríži dokonca hrozili bojkotom grandslamových podujatí, patrili Aryna Sobolenková a Coco Gauffová.
Australian Open, Roland Garros a US Open prevádzkujú neziskové riadiace orgány. Wimbledon prevádzkuje súkromný klub All England Club.
Všetky štyri turnaje v posledných rokoch výrazne zvýšili prémie pre hráčov. Informovala agentúra AP.