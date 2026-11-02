    Pohánková stúpa rebríčkom a kraľuje Slovenkám. Mužskou jednotkou sa stal Zverev

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. nov 2026 o 09:41
    ShareTweet0

    Pohánková po turnaji v Tokiu poskočila o 25 miest.

    Mia Pohánková je opäť slovenskou ženskou tenisovou jednotkou. Vďaka postupu do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Tokiu poskočila vo svetovom rebríčku o 25 miest na 119. priečku, čo je jej nové kariérové maximum. Rebecca Šramková figuruje na 146. pozícii.

    Na čele nenastali žiadne zmeny. Suverénnou líderkou je víťazka US Open Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá si už v predstihu zabezpečila post koncoročnej svetovej jednotky.

    Druhá je Bieloruska Aryna Sabalenková a tretia šampiónka Roland Garros Ruska Mirra Andrejevová.

    Mia Pohánková na turnaji v Tokiu.
    Súvisiaci článok
    Pohánková je tenisová kométa, ktorá nezhasla. Miluje Harryho, zábavu a svoju posteľ

    V mužskom rebríčku ATP sa stal prvýkrát v kariére svetovou jednotkou nemecký tenista Alexander Zverev.

    Víťaz US Open i Roland Garros vďaka postupu do semifinále turnaja vo Viedni predstihol v rebríčku ATP Taliana Jannika Sinnera, ktorý predčasne ukončil sezónu pre zranenie.

    Zverev je v poradí 30. singlovou svetovou jednotkou v Open ére a druhou nemeckou po Borisovi Beckerovi.

    Sinner ja v najnovšom vydaní rebríčka druhý, tretí je držiteľ titulu z Viedne Španiel Carlos Alcaraz. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan sa posunul z 80. na 78. miesto.

    Rebríček WTA

    /k 2. novembru/

    1.

    (1.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8099 b

    2.

    (2.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    6485 b

    3.

    (3.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    6306 b

    4.

    (5.)

    Coco Gauffová

    USA

    5763 b

    5.

    (4.)

    Jessica Pegulová

    USA

    5760 b

    6.

    (6.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    5121 b

    7.

    (7.)

    Karolína Muchová

    Česko

    4665 b

    8.

    (9.)

    Linda Nosková

    Česko

    4343 b

    9.

    (8.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    4188 b

    10.

    (10.)

    Marta Kosťuková

    Ukrajina

    3910 b

    119.

    (144.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    645 b

    146.

    (142.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    507 b

    Rebríček ATP

    /k 2. novembru/:

    1.

    (2.)

    Alexander Zverev

    Taliansko

    9550 b

    2.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Nemecko

    9450 b

    3.

    (3.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    6100 b

    4.

    (4.)

    Ben Shelton

    USA

    4530 b

    5.

    (5.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3860 b

    6.

    (6.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3690 b

    7.

    (8.)

    Arthur Fils

    Francúzsko

    3525 b

    8.

    (9.)

    Frances Tiafoe

    USA

    3425 b

    9.

    (10.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3410 b

    10.

    (11.)

    Rafael Jodar

    Španielsko

    3209 b

    78.

    (80.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    747 b

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev
    Je úžasné byť na vrchole sveta. Dojatý Zverev za úspech ďakoval hlavne mame
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Pohánková stúpa rebríčkom a kraľuje Slovenkám. Mužskou jednotkou sa stal Zverev