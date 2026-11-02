Pohánková stúpa rebríčkom a kraľuje Slovenkám. Mužskou jednotkou sa stal Zverev

Mia Pohánková je opäť slovenskou ženskou tenisovou jednotkou. Vďaka postupu do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Tokiu poskočila vo svetovom rebríčku o 25 miest na 119. priečku, čo je jej nové kariérové maximum. Rebecca Šramková figuruje na 146. pozícii.
Na čele nenastali žiadne zmeny. Suverénnou líderkou je víťazka US Open Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá si už v predstihu zabezpečila post koncoročnej svetovej jednotky.
Druhá je Bieloruska Aryna Sabalenková a tretia šampiónka Roland Garros Ruska Mirra Andrejevová.
V mužskom rebríčku ATP sa stal prvýkrát v kariére svetovou jednotkou nemecký tenista Alexander Zverev.
Víťaz US Open i Roland Garros vďaka postupu do semifinále turnaja vo Viedni predstihol v rebríčku ATP Taliana Jannika Sinnera, ktorý predčasne ukončil sezónu pre zranenie.
Zverev je v poradí 30. singlovou svetovou jednotkou v Open ére a druhou nemeckou po Borisovi Beckerovi.
Sinner ja v najnovšom vydaní rebríčka druhý, tretí je držiteľ titulu z Viedne Španiel Carlos Alcaraz. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan sa posunul z 80. na 78. miesto.
Rebríček WTA
/k 2. novembru/
1.
(1.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8099 b
2.
(2.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
6485 b
3.
(3.)
Mirra Andrejevová
Rusko
6306 b
4.
(5.)
Coco Gauffová
USA
5763 b
5.
(4.)
Jessica Pegulová
USA
5760 b
6.
(6.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
5121 b
7.
(7.)
Karolína Muchová
Česko
4665 b
8.
(9.)
Linda Nosková
Česko
4343 b
9.
(8.)
Iga Swiateková
Poľsko
4188 b
10.
(10.)
Marta Kosťuková
Ukrajina
3910 b
119.
(144.)
Mia Pohánková
Slovensko
645 b
146.
(142.)
Rebecca Šramková
Slovensko
507 b
Rebríček ATP
/k 2. novembru/:
1.
(2.)
Alexander Zverev
Taliansko
9550 b
2.
(1.)
Jannik Sinner
Nemecko
9450 b
3.
(3.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
6100 b
4.
(4.)
Ben Shelton
USA
4530 b
5.
(5.)
Daniil Medvedev
Rusko
3860 b
6.
(6.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3690 b
7.
(8.)
Arthur Fils
Francúzsko
3525 b
8.
(9.)
Frances Tiafoe
USA
3425 b
9.
(10.)
Alex de Minaur
Austrália
3410 b
10.
(11.)
Rafael Jodar
Španielsko
3209 b
78.
(80.)
Alex Molčan
Slovensko
747 b