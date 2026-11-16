    Pohánková zakončí rok ako slovenská jednotka. Rebríčkom vládnu Rybakinová a Zverev

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: TASR/AP)
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    TASR|16. nov 2026 o 10:53
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    Kazaška ukončí sezónu na vrchole rebríčka prvýkrát v kariére.

    Kazaška Jelena Rybakinová prvýkrát vo svojej kariére uzatvorí kalendárny rok ako svetová jednotka tenisového rebríčka WTA.

    Víťazka US Open si post koncoročnej líderky zabezpečila už na konci októbra. Zmena nastala na druhom mieste, kde predtým tretia Ruska Mirra Andrejevová vystriedala po nedeľnom triumfe na MS WTA Tour Arinu Sobolenkovú z Bieloruska.

    Slovenskou singlovou jednotkou zostala Mia Pohánková, ktorej patrí 124. miesto. Rebecca Šramková si polepšila o jednu priečku a figuruje na 150. pozícii.

    Nemecký tenista Alexander Zverev má v najnovšom vydaní svetového rebríčka ATP pred druhým Janikom Sinnerom náskok 1370 bodov.

    Post koncoročného lídra si zaistil už v októbri, Sinner predčasne ukončil sezónu pre zranenie.

    Tretí je Španiel Carlos Alcaraz, ktorý minulý týždeň prvýkrát v kariére ovládol dvojhru na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži a ťahá sériu deviatich víťazstiev.

    Z elitnej desiatky vypadol Austrálčan Alex de Minaur a k 16. novembru sa do nej opäť dostal 20-ročný Španiel Rafael Jodar, najmladší účastník Turnaja majstrov v talianskom Turíne. Záverečné podujatie sezóny odštartovalo v nedeľu a vyvrcholí o týždeň neskôr 22. novembra.

    Najlepší slovenský singlista Alex Molčan si oproti minulému týždňu pohoršil o jednu priečku a patrí mu 73. miesto.

    Rebríček WTA

    /k 16. novembru/

    1.

    (1.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8099 b

    2.

    (3.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    7806 b

    3.

    (2.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    6685 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    6163 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6160 b

    6.

    (6.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    5921 b

    7.

    (8.)

    Linda Nosková

    Česko

    4743 b

    8.

    (7.)

    Karolína Muchová

    Česko

    4665 b

    9.

    (8.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    4188 b

    10.

    (10.)

    Marta Kosťuková

    Ukrajina

    3910 b

    124.

    (124.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    645 b

    150.

    (151.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    507 b

    Rebríček ATP

    /k 16. novembru/:

    1.

    (1.)

    Alexander Zverev

    Taliansko

    9320 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Nemecko

    7950 b

    3.

    (3.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    6100 b

    4.

    (4.)

    Ben Shelton

    USA

    5170 b

    5.

    (5.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3820 b

    6.

    (6.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3680 b

    7.

    (7.)

    Arthur Fils

    Francúzsko

    3625 b

    8.

    (8.)

    Frances Tiafoe

    USA

    3425 b

    9.

    (10.)

    Taylor Fritz

    USA

    3300 b

    10.

    (11.)

    Rafael Jodar

    Španielsko

    3234 b

    73.

    (72.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    820 b

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková
    Pohánková zakončí rok ako slovenská jednotka. Rebríčkom vládnu Rybakinová a Zverev
    TASRdnes 10:53
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