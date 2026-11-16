Pohánková zakončí rok ako slovenská jednotka. Rebríčkom vládnu Rybakinová a Zverev

Kazaška Jelena Rybakinová prvýkrát vo svojej kariére uzatvorí kalendárny rok ako svetová jednotka tenisového rebríčka WTA.
Víťazka US Open si post koncoročnej líderky zabezpečila už na konci októbra. Zmena nastala na druhom mieste, kde predtým tretia Ruska Mirra Andrejevová vystriedala po nedeľnom triumfe na MS WTA Tour Arinu Sobolenkovú z Bieloruska.
Slovenskou singlovou jednotkou zostala Mia Pohánková, ktorej patrí 124. miesto. Rebecca Šramková si polepšila o jednu priečku a figuruje na 150. pozícii.
Nemecký tenista Alexander Zverev má v najnovšom vydaní svetového rebríčka ATP pred druhým Janikom Sinnerom náskok 1370 bodov.
Post koncoročného lídra si zaistil už v októbri, Sinner predčasne ukončil sezónu pre zranenie.
Tretí je Španiel Carlos Alcaraz, ktorý minulý týždeň prvýkrát v kariére ovládol dvojhru na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži a ťahá sériu deviatich víťazstiev.
Z elitnej desiatky vypadol Austrálčan Alex de Minaur a k 16. novembru sa do nej opäť dostal 20-ročný Španiel Rafael Jodar, najmladší účastník Turnaja majstrov v talianskom Turíne. Záverečné podujatie sezóny odštartovalo v nedeľu a vyvrcholí o týždeň neskôr 22. novembra.
Najlepší slovenský singlista Alex Molčan si oproti minulému týždňu pohoršil o jednu priečku a patrí mu 73. miesto.
Rebríček WTA
/k 16. novembru/
1.
(1.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8099 b
2.
(3.)
Mirra Andrejevová
Rusko
7806 b
3.
(2.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
6685 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
6163 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6160 b
6.
(6.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
5921 b
7.
(8.)
Linda Nosková
Česko
4743 b
8.
(7.)
Karolína Muchová
Česko
4665 b
9.
(8.)
Iga Swiateková
Poľsko
4188 b
10.
(10.)
Marta Kosťuková
Ukrajina
3910 b
124.
(124.)
Mia Pohánková
Slovensko
645 b
150.
(151.)
Rebecca Šramková
Slovensko
507 b
Rebríček ATP
/k 16. novembru/:
1.
(1.)
Alexander Zverev
Taliansko
9320 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Nemecko
7950 b
3.
(3.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
6100 b
4.
(4.)
Ben Shelton
USA
5170 b
5.
(5.)
Daniil Medvedev
Rusko
3820 b
6.
(6.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3680 b
7.
(7.)
Arthur Fils
Francúzsko
3625 b
8.
(8.)
Frances Tiafoe
USA
3425 b
9.
(10.)
Taylor Fritz
USA
3300 b
10.
(11.)
Rafael Jodar
Španielsko
3234 b
73.
(72.)
Alex Molčan
Slovensko
820 b