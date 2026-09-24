Pohánková pokračuje vo výbornej forme. V Portugalsku postúpila do štvrťfinále

WTA 125 Porto 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Veronika Podrezová (Ukr.) 6:3, 6:4
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 125 v Porte (100 000 eur, tvrdý povrch vonku).
Rodáčka z Levíc zvíťazila v druhom kole nad treťou nasadenou Ukrajinkou Podrezovou v dvoch setoch 6:3, 6:4.
V boji o semifinále ju vyzve víťazka duelu Valentina Steinerová - Katie Swanová.
Talentovaná Slovenka nadviazala na výkony z minulého týždňa, keď na turnaji rovnakej kategórii v portugalskom Caldas da Rainha postúpila až do semifinále.
V live vydaní rebríčka WTA si opäť vylepšila kariérne maximum a priebežne jej patrí 200. miesto.