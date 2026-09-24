    Pohánková pokračuje vo výbornej forme. V Portugalsku postúpila do štvrťfinále

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: Marleen Fouchier)
    Sportnet|24. sep 2026 o 14:49
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    Vyradila turnajovú trojku.

    WTA 125 Porto 2026

    Dvojhra - 2. kolo:

    Mia Pohánková (SR) - Veronika Podrezová (Ukr.) 6:3, 6:4

    Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 125 v Porte (100 000 eur, tvrdý povrch vonku).

    Rodáčka z Levíc zvíťazila v druhom kole nad treťou nasadenou Ukrajinkou Podrezovou v dvoch setoch 6:3, 6:4.

    V boji o semifinále ju vyzve víťazka duelu Valentina Steinerová - Katie Swanová.

    Talentovaná Slovenka nadviazala na výkony z minulého týždňa, keď na turnaji rovnakej kategórii v portugalskom Caldas da Rainha postúpila až do semifinále.

    V live vydaní rebríčka WTA si opäť vylepšila kariérne maximum a priebežne jej patrí 200. miesto.

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