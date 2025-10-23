Pohánková nedala šancu ani nasadenej dvojke. Na záverečnom turnaji má istotu semifinále

ITF World Tour Junior Finals 2025
B-skupina:
Mia Pohánková (SR) - Hannah Klugmanová 6:3, 6:4
ČCHENG-TU. Slovenská tenistka Mia Pohánková zvíťazila aj vo svojom druhom zápase na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu.
Po triumfe v B-skupine nad domácou Žuej-en Čang zdolala v noci na štvrtok dvojku „pavúka“ Britku Hannah Klugmanovú 6:3, 6:4 a zaistila si postup do semifinále.
Sedemnásťročná slovenská tenistka sa v skupine ešte stretne s Češkou Janou Kovačkovou, ktorá figuruje v renkingu na 11. pozícii.
Do semifinále postúpia z každej skupiny dve najlepšie hráčky. Víťazka získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23.000 amerických dolárov.