    Pohánková nedala šancu ani nasadenej dvojke. Na záverečnom turnaji má istotu semifinále

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: TASR)
    TASR|23. okt 2025 o 09:17
    Slovenská tenistka nestratila na turnaji ešte ani set.

    ITF World Tour Junior Finals 2025

    B-skupina:

    Mia Pohánková (SR) - Hannah Klugmanová 6:3, 6:4

    ČCHENG-TU. Slovenská tenistka Mia Pohánková zvíťazila aj vo svojom druhom zápase na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu.

    Po triumfe v B-skupine nad domácou Žuej-en Čang zdolala v noci na štvrtok dvojku „pavúka“ Britku Hannah Klugmanovú 6:3, 6:4 a zaistila si postup do semifinále.

    Sedemnásťročná slovenská tenistka sa v skupine ešte stretne s Češkou Janou Kovačkovou, ktorá figuruje v renkingu na 11. pozícii.

    Do semifinále postúpia z každej skupiny dve najlepšie hráčky. Víťazka získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23.000 amerických dolárov.

    dnes 09:17
