    Ruska vyhrala aj štvrtý zápas na Turnaji majsteriek. Ani Pegulová nedokázala získať set

    Mirra Andrejevová.
    Mirra Andrejevová. (Autor: TASR/AP)
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    TASR|14. nov 2026 o 22:49
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    Vo finále sa stretne s úspešnejšou zo súboja medzi Svitolinovou a Noskovou.

    Turnaj majsteriek 2026

    Semifinále:

    Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Jessica Pegulová (USA-5) 6:3, 6:4

    Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala prvou finalistkou dvojhry na MS WTA Tour v kalifornskom stredisku Indian Wells.

    Na podujatí zvíťazila aj vo svojom štvrtom zápase, keď si v semifinále v pozícii turnajovej trojky poradila s piatou nasadenou Američankou Jessicou Pegulovou 6:3, 6:4.

    Vo finále sa stretne s úspešnejšou zo súboja medzi Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a Lindou Noskovou z Česka.

    Andrejevová rozhodla o zisku prvého setu v ôsmom geme, keď vzala súperke podanie a následne pri svojom brejk potvrdila.

    Víťazka Roland Garros prehrávala v druhom sete už 1:3, ale potom vyhrala štyri hry v rade a postup si už postrážila.

    V desiatom geme za stavu 5:4 využila hneď svoj prvý mečbal.

    Devätnásťročná Ruska sa vďaka semifinálovej výhre posunie vo svetovom rebríčku z tretieho na druhé miesto.

    Tenis

    Tenis

    Mirra Andrejevová.
    Mirra Andrejevová.
    Ruska vyhrala aj štvrtý zápas na Turnaji majsteriek. Ani Pegulová nedokázala získať set
    dnes 22:49
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