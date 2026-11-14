Ruska vyhrala aj štvrtý zápas na Turnaji majsteriek. Ani Pegulová nedokázala získať set

Turnaj majsteriek 2026
Semifinále:
Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Jessica Pegulová (USA-5) 6:3, 6:4
Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala prvou finalistkou dvojhry na MS WTA Tour v kalifornskom stredisku Indian Wells.
Na podujatí zvíťazila aj vo svojom štvrtom zápase, keď si v semifinále v pozícii turnajovej trojky poradila s piatou nasadenou Američankou Jessicou Pegulovou 6:3, 6:4.
Vo finále sa stretne s úspešnejšou zo súboja medzi Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a Lindou Noskovou z Česka.
Andrejevová rozhodla o zisku prvého setu v ôsmom geme, keď vzala súperke podanie a následne pri svojom brejk potvrdila.
Víťazka Roland Garros prehrávala v druhom sete už 1:3, ale potom vyhrala štyri hry v rade a postup si už postrážila.
V desiatom geme za stavu 5:4 využila hneď svoj prvý mečbal.
Devätnásťročná Ruska sa vďaka semifinálovej výhre posunie vo svetovom rebríčku z tretieho na druhé miesto.