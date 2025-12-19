Čínsky tenista si poriadne zavaril. Za ovplyvňovanie zápasov dostal dlhočizný dištanc

Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) potrestala Číňana Pchang Žen-lunga za ovplyvňovanie zápasov 12-ročným zákazom činnosti a pokutou 110.000 dolárov.
Podľa piatkového stanoviska ITIA ovplyvnil 25-ročný tenista päť svojich zápasov v nižších kategóriách a šesť duelov, v ktorých sám nenastúpil.
Incidenty sa mali odohrať v období od mája do septembra 2024, keď sa Číňan zapojil do turnajov v rámci ITF.
Minulý týždeň udelila ITIA 20-ročný dištanc Francúzovi Quentinovi Folliotovi.
Počas vyšetrovania sa zistilo, že 26-ročný Folliot bol ústrednou postavou v sieti hráčov pôsobiacich v mene syndikátu ovplyvňujúceho zápasy. ITIA už predtým potrestala ďalších šiestich hráčov.