Čínsky tenista si poriadne zavaril. Za ovplyvňovanie zápasov dostal dlhočizný dištanc

    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. dec 2025 o 15:57
    Incidenty sa mali odohrať v období od mája do septembra 2024.

    Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) potrestala Číňana Pchang Žen-lunga za ovplyvňovanie zápasov 12-ročným zákazom činnosti a pokutou 110.000 dolárov.

    Podľa piatkového stanoviska ITIA ovplyvnil 25-ročný tenista päť svojich zápasov v nižších kategóriách a šesť duelov, v ktorých sám nenastúpil.

    Incidenty sa mali odohrať v období od mája do septembra 2024, keď sa Číňan zapojil do turnajov v rámci ITF.

    Minulý týždeň udelila ITIA 20-ročný dištanc Francúzovi Quentinovi Folliotovi.

    Počas vyšetrovania sa zistilo, že 26-ročný Folliot bol ústrednou postavou v sieti hráčov pôsobiacich v mene syndikátu ovplyvňujúceho zápasy. ITIA už predtým potrestala ďalších šiestich hráčov.

    Tenis

    dnes 15:57
