Britský tenista Henry Patten pri preberaní trofeje pre svetové jednotky vo štvorhre spolu s fínskym partnerom Harrim Heliövaarou kritizoval predsedu ATP a jej výkonného šéfa za to, že sa ceremónie nezúčastnili.
Vzhľadom na absenciu predsedu Andrey Gaudenziho a generálneho riaditeľa Ena Pola odovzdal na Turnaji majstrov v Turíne najlepším deblistom tohto roka pohár riaditeľ okruhu Andre Silva.
"Nikdy som ani nesníval o tom, že niekedy budeme v pozícii, v akej sme teraz," uviedol Patten, ktorý tento rok s Heliövaarou vyhral päť turnajov vrátane Wimbledonu.
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"Je to pre nás veľká vec. A je škoda, že to tak predseda a šéf ATP necítia. Bolo by pekné, keby tu boli s nami na kurte, ale hold sme tu sami, "dodal.
Patten s Heliövaarou sú hlasnými kritikmi prístupu ATP ku štvorhre, ktorý zahŕňa snahu o zníženie finančných odmien či zmenšenie poľa účastníkov na turnajoch.