Do Česka sa vracia ďalší WTA turnaj. Uskutoční sa hneď po Australian Open

OSTRAVA. Do Ostravy sa na budúci rok vráti po štyroch rokoch tenisový turnaj kategórie WTA. Uskutoční sa v Ostravar Aréne a tenisovom klube Ridera v týždni od 2. februára.
Ženská tenisová asociácia WTA o tom dnes informovala na svojom webe. Hrať sa bude na tvrdom povrchu.
V Ostrave sa odohrá turnaj elitnej kategórie WTA štvrtýkrát. Naposledy sa uskutočnil v roku 2022, keď ho ovládla Barbora Krejčíková.
V predchádzajúcich ročníkoch uspeli tiež Estónka Anett Kontaveitová a Aryna Sabalenková z Bieloruska. V posledných troch sezónach turnaj v kalendári WTA chýbal.
V Ostrave sa bude hrať v týždni po skončení grandslamového Australian Open v Melbourne. Popri dvojhrách budú na programe tiež štvorhry.
Kým predtým ostravská akcia patrila do kategórie WTA 500, nanovo bude mať úroveň WTA 250.
Pôjde o druhý turnaj elitného okruhu v Česku. Popri Ostrave je na programe v júli tiež Livesport Prague Open v pražskej Stromovke.