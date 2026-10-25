    Tenis už nie je priorita. Osaková je pripravená skončiť, ak ju o to požiada dcéra

    Naomi Osaková
    Naomi Osaková (Autor: SITA/AP)
    TASR|25. okt 2026 o 12:31
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    Samej seba sa pýta, ako dlho bude ešte hrať.

    Japonská tenistka Naomi Osaková naznačila, že jej kariéra už nemusí trvať dlho.

    Dvadsaťdeväťročná bývalá svetová jednotka uviedla, že by zvážila koniec, ak by ju o to požiadala jej trojročná dcéra Shai.

    Štvornásobná grandslamová šampiónka si pre materské povinnosti dala od tenisu pauzu 15 mesiacov, na kurty sa vrátila v roku 2023. V súčasnosti jej patrí 19. priečka v rebríčku WTA.

    „Nechcem povedať, že robím tenis na polovičný úväzok, no môj deň nie je len o ňom. Moje mentálne nastavenie sa zmenilo, moja dcéra je pre mňa priorita. Je ťažké hovoriť o budúcnosti, sama sa niekedy pýtam, ako dlho budem ešte hrať.

    Pretože moja dcéra nechce, aby som toľko cestovala a ja nie som ten typ človeka, ktorý by to ignoroval,“ povedala Osaková podľa AFP pred štartom turnaja na jej domácej pôde v Tokiu.

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