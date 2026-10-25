Tenis už nie je priorita. Osaková je pripravená skončiť, ak ju o to požiada dcéra

Japonská tenistka Naomi Osaková naznačila, že jej kariéra už nemusí trvať dlho.
Dvadsaťdeväťročná bývalá svetová jednotka uviedla, že by zvážila koniec, ak by ju o to požiadala jej trojročná dcéra Shai.
Štvornásobná grandslamová šampiónka si pre materské povinnosti dala od tenisu pauzu 15 mesiacov, na kurty sa vrátila v roku 2023. V súčasnosti jej patrí 19. priečka v rebríčku WTA.
„Nechcem povedať, že robím tenis na polovičný úväzok, no môj deň nie je len o ňom. Moje mentálne nastavenie sa zmenilo, moja dcéra je pre mňa priorita. Je ťažké hovoriť o budúcnosti, sama sa niekedy pýtam, ako dlho budem ešte hrať.
Pretože moja dcéra nechce, aby som toľko cestovala a ja nie som ten typ človeka, ktorý by to ignoroval,“ povedala Osaková podľa AFP pred štartom turnaja na jej domácej pôde v Tokiu.