    Djokovič po vypadnutí v Cincinnati priznal zdravotné problémy. Trápia ho už niekoľko rokov

    Novak Djokovič v 2. kole turnaja ATP Cincinnati 2026.
    Novak Djokovič v 2. kole turnaja ATP Cincinnati 2026. (Autor: REUTERS)
    TASR|16. aug 2026 o 14:48
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    Situáciu zhoršila horúčava a vlhkosť v Ohiu.

    Srbský tenista Novak Djokovič priznal zdravotné problémy po jeho prekvapivom vypadnutí v 2. kole turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati proti Argentínčanovi Thiagovi Agustinovi Tirantemu.

    Tridsaťdeväťročná svetová päťka priznala trápenie, ktoré ešte umocnili horúčava a vlhkosť panujúca v Ohiu.

    VIDEO: Djokovič počas zápasu 2. kola v Cincinnati

    Djokovič nastúpil v Cincinnati na svoj prvý zápas od semifinálovej prehry vo Wimbledone proti Jannikovi Sinnerovi.

    V polovici druhého setu si vyžiadal zdravotné ošetrenie, tesne predtým padol na kurte na ruky a kolená. „Vzhľadom na to, ako som sa cítil, to pre mňa nebol príjemný duel. Ide o zdravotný problém, ktorý ma trápi už niekoľko rokov.

    Spôsobuje mi to množstvo ťažkostí, najmä keď je horúco a vlhko. Čakal som to, no situáciu zhoršujú ďalšie faktory, ako napríklad nervozita,“ citovala agentúra DPA 24-násobného grandslamového víťaza.

    Tenis

    Tenis

    Novak Djokovič v 2. kole turnaja ATP Cincinnati 2026.
    Novak Djokovič v 2. kole turnaja ATP Cincinnati 2026.
    Djokovič po vypadnutí v Cincinnati priznal zdravotné problémy. Trápia ho už niekoľko rokov
    dnes 14:48
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