VIDEO: Nosková zahodila mečbal a ďalší už nedostala. Napriek prehre ovládla skupinu

Turnaj majsteriek 2026
A-skupina:
Linda Nosková (ČR) – Jessica Pegulová (USA) 6:7 (2), 6:4, 5:7
Česká tenistka Linda Nosková nevyužila na Turnaji majsteriek proti Američanke Jessice Pegulovej mečbal, záverečné stretnutie v základnej časti prehrala 6:7, 6:4, 5:7, napriek tomu ale postúpila do semifinále z prvej priečky skupiny 1.
V boji o finále sa wimbledonská šampiónka stretne v sobotu s Bieloruskou Arynou Sabalenkovou, alebo Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.
Dvadsaťjedenročná Nosková, ktorá plní úlohu nasadenej osmičky, nenadviazala v Indian Wells na predchádzajúce triumfy nad Coco Gauffovou a Martou Kosťukovou.
Duel s Pegulovou prehrala po dvoch hodinách a 45 minútach. S Američankou prehrala druhý z piatich vzájomných zápasov, zaznamenala dnes aj 15 dvojchýb.
VIDEO: Zostrih zápasu Nosková - Pegulová
O jedenásť rokov staršia Pegulová si naopak vďaka triumfu zabezpečila druhé postupové miesto na úkor krajanky Gauffovej. Tej nepomohlo ani predchádzajúce víťazstvo nad Kosťukovou 6:4, 7:5.
Pegulová trafila proti Noskovej 16 es a v semifinále sa stretne s Ruskou Mirrou Andrejevovou.
Nosková doháňala v prvom sete dvakrát manko brejku, v oboch prípadoch sa jej ale podarilo vývoj porovnať. Pegulovej nedovolila dopodávať sadu ani za stavu 3:5 a vynútila si skrátenú hru. V nej však česká tenistka neuspela, od stavu 2:2 prehrala zvyšných päť výmien a set stratila.
Taktiež v druhom sete mazala Nosková stratu. Hoci v tretej hre odvrátila tri brejkbaly, Pegulová ju o chvíľu neskôr znova "brejkla" a získala vedenie 3:2. Nosková však hneď vyrovnala a udrela v koncovke. Za stavu 5:4 si vypracovala na príjme setbal a ten využila.
Noskovej navyše vyšiel aj úvod tretej sady a po skorom brejku viedla 2:0. Pegulová ale ihneď kontrovala a vrátila sa do hry.
Za stavu 5:4 mala Nosková na príjme mečbal, pri následnej výmene ale poslala loptičku do auta. Pegulová vyrovnala, neskôr v 11. hre naopak Noskovú "brejkla" a duel potom dopodávala k víťazstvu.
„Linda je skvelá hráčka, všetky naše zápasy boli podobne vyrovnané. Vedela som, že budem musieť využiť každú príležitosť. Myslela som si v druhom sete, že sa mi to darí, ale je to grandslamová šampiónka a podarilo sa jej skvele zápas otočiť vo svoj prospech. Musela som teda rovnako zabrať aj v treťom,“ zhodnotila duel Pegulová podľa AFP.