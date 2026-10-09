Wimbledonská šampiónka mieri na Turnaj majsteriek. Česko môže mať až tri zástupkyne

Wimbledonská šampiónka Linda Nosková si tento rok prvýkrát zahrá na Turnaji majsteriek. V piatok to oznámila WTA.
Záverečný turnaj sezóny bude od 8. do 15. novembra hostiť Indian Wells a Česko by na ňom mohlo mať až tri zástupkyne.
Účasť vo štvorhre mala už istú svetová jednotka Kateřina Siniaková. V dvojhre sú stále v hre ešte štyri miesta a posledné z nich momentálne patrí zdolanej wimbledonskej finalistke Karolíne Muchovej.
Dvadsaťjedenročná Nosková tento rok získala na okruhu WTA Tour dva tituly. Ešte pred triumfom na londýnskom grandslamovom turnaji vyhrala v júni aj trávnatý turnaj v Berlíne.
Na „piatom grandslame“ v Indian Wells sa rodáčka zo Vsetína na jar prebojovala do semifinále a pred mesiacom si zahrala štvrťfinále US Open.
Nosková si kvalifikáciou na Turnaj majsteriek predĺžila úspešnú sériu českých tenistiek. V dvojhre malo Česko zastúpenie na záverečnom turnaji WTA Tour v 13 z posledných 15 ročníkov.
Spolu s Noskovou si a piatok účasť na Turnaji majsteriek definitívne zabezpečila aj ruská šampiónka Roland Garros Mirra Andrejevová.
Už skôr si štart zaistili dve najlepšie hráčky svetového rebríčka – Kazaška Jelena Rybakinová a Bieloruska Aryna Sabalenková.