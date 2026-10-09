    Wimbledonská šampiónka mieri na Turnaj majsteriek. Česko môže mať až tri zástupkyne

    Na snímke česká tenistka Linda Nosková.
    Na snímke česká tenistka Linda Nosková. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|9. okt 2026 o 17:13
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    Záverečný turnaj sezóny bude od 8. do 15. novembra hostiť Indian Wells.

    Wimbledonská šampiónka Linda Nosková si tento rok prvýkrát zahrá na Turnaji majsteriek. V piatok to oznámila WTA.

    Záverečný turnaj sezóny bude od 8. do 15. novembra hostiť Indian Wells a Česko by na ňom mohlo mať až tri zástupkyne.

    Účasť vo štvorhre mala už istú svetová jednotka Kateřina Siniaková. V dvojhre sú stále v hre ešte štyri miesta a posledné z nich momentálne patrí zdolanej wimbledonskej finalistke Karolíne Muchovej.

    Dvadsaťjedenročná Nosková tento rok získala na okruhu WTA Tour dva tituly. Ešte pred triumfom na londýnskom grandslamovom turnaji vyhrala v júni aj trávnatý turnaj v Berlíne.

    Na „piatom grandslame“ v Indian Wells sa rodáčka zo Vsetína na jar prebojovala do semifinále a pred mesiacom si zahrala štvrťfinále US Open.

    Nosková si kvalifikáciou na Turnaj majsteriek predĺžila úspešnú sériu českých tenistiek. V dvojhre malo Česko zastúpenie na záverečnom turnaji WTA Tour v 13 z posledných 15 ročníkov.

    Spolu s Noskovou si a piatok účasť na Turnaji majsteriek definitívne zabezpečila aj ruská šampiónka Roland Garros Mirra Andrejevová.

    Už skôr si štart zaistili dve najlepšie hráčky svetového rebríčka – Kazaška Jelena Rybakinová a Bieloruska Aryna Sabalenková.

    Tenis

    Tenis

    Na snímke česká tenistka Linda Nosková.
    Na snímke česká tenistka Linda Nosková.
    Wimbledonská šampiónka mieri na Turnaj majsteriek. Česko môže mať až tri zástupkyne
    dnes 17:13
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