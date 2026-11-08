Nečakala, že to bude také ľahké. Nosková začala Turnaj majsteriek hladkou výhrou

Turnaj majsteriek 2026
A-skupina:
Linda Nosková (ČR-8) – Marta Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:4
Česká tenistka Linda Nosková vstúpila víťazne do turnaja MS WTA Tour. V úvodnom zápase A-skupiny v Indian Wells zdolala Ukrajinku Martu Kosťukovú 6:2, 6:4.
Nosková mala pôvodne v úvode čeliť svetovej jednotke Kazaške Jelene Rybakinovej, ktorá sa však v sobotu z turnaja odhlásila pre bližšie nešpecifikované zranenie.
V prvom sete Nosková využila neistotu ukrajinskej súperky na servise a dotiahla ho k hladkej výhre.
V druhej sade sa Kosťuková zlepšila, ale česká tenistka odvrátila oba brejkbaly, ktorým čelila, a sama v piatom game svoju jedinú brejkbalovú šancu využila.
VIDEO: Zostrih zápasu Nosková - Kosťuková
Záver stretnutia kontrolovala a po necelej hodine a pol premenila prvý mečbal víťazným forhendom.
Po wimbledonskom semifinále a osemfinále US Open Nosková zdolala Kosťukovú tretíkrát zo štyroch vzájomných zápasov v tejto sezóne.
"Za mňa to bol dobrý zápas. Úplne som nečakala, že to bude až také ľahké. Marta je skvelá hráčka a mali sme spolu už veľa ťažkých zápasov, hlavne ten posledný na US Open, takže som išla na kurt s tým, že to fakt nebude prechádzka ružovým sadom.
Ale dnes si myslím, že som ten zápas viedla od začiatku do konca, takže som bola veľmi rada," povedala v televíznom rozhovore pre CANAL+ Sport.
Pôvodne sa chystala na Rybakinovú, no na poslednú chvíľu sa jej súperka zmenila.
"Ja som sa to dozvedela včera popoludní, takže na prípravu som mala menej než dvadsaťštyri hodín, ale bolo to tak akurát. Možno, keby mi to povedali skôr, bolo by to ešte lepšie. Človek sa na tieto trošku iné podmienky musí pripraviť, ale mne to nerobilo taký veľký problém," uviedla Nosková.
V ďalšom stretnutí rovnakej skupiny sa mali stretnúť dve domáce hráčky Jessica Pegulová a Coco Gauffová.