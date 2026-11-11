VIDEO: Už som postúpila? čudovala sa Nosková. Na Turnaji majsteriek zmietla aj Gauffovú

Turnaj majsteriek 2026
A-skupina:
Linda Nosková (ČR) – Coco Gauffová (USA) 6:3, 6:3
Wimbledonská šampiónka Linda Nosková na Turnaji majsteriek porazila Američanku Coco Gauffovú dvakrát 6:3.
Česká tenistka tak po úvodnom hladkom víťazstve nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou znovu nestratila ani set a zabezpečila si postup do semifinále.
V poslednom zápase skupiny 1 sa v Indian Wells stretne s ďalšou domácou hráčkou Jessicou Pegulaovou.
Nosková v dueli s víťazkou Turnaja majsteriek z roku 2024 Gauffovou dominovala. Hneď v prvom game jej čistou hrou zobrala podanie.
VIDEO: Zostrih zápasu Nosková - Gauffová
Brejk potom vzápätí nepotvrdila, keď podávala proti ostrému slnku, ale na returne bola pre americkú súperku veľa nepríjemná. Gauffová v úvodnom sete prišla o podanie ešte dvakrát. Po druhom servise v tejto fáze stretnutia uhrala len tri z jedenástich výmen a set ukončila sama šiestou dvojchybou.
Na servise sa dvadsaťdvaročná Američanka trápila aj v úvode druhej sady, keď Noskovej pomohla k ďalšiemu brejku dvomi dvojchybami.
Česká tenistka tak odskočila na 3:0 a náskok už si nenechala vziať. V závere stretnutia sa turnajová štvorka Gauffová na podaní chytila, ale to už na rozbehnutú Noskovú nestačilo. Druhý mečbal dvadsaťjedenročná česká tenistka premenila esom.
Kým pri poslednom vzájomnom stretnutí tento rok na antuke v Madride Nosková udolala Gauffovú až v tie-breaku rozhodujúceho tretieho setu, tentoraz sa z výhry radovala oveľa rýchlejšie.
"Nedá sa povedať, že by všetko išlo. Skôr v niekoľkých trošku rozhodujúcich momentoch bola chyba z jej strany, ktorá aj dosť pomohla. Takže budem úprimná, neuhrala som si to dnes všetko sama. Niekedy takýto zápas jednoducho je," povedala Nosková v televíznom rozhovore pre CANAL+ Sport.
Zostávala opatrná. "Najdôležitejšie je zostať hlavou v zápase, pretože Coco je veľký bojovník a vždy si môže pomôcť, či už servisom, alebo práve tou bojovnosťou," poznamenala.
Na kurte sa musela vyrovnať s nepríjemným slnkom. "Začiatok bol vlastne úplne neviditeľný na tejto strane, kde bolo slniečko strašne nízko. Človek nevidel nič. A potom, aj keď kurt bol v tieni, tak sa zvyšok zápasu odrážalo v sklách, ktoré sú tu na celom kurte. Takže slnko bolo naozaj od začiatku do konca," vravela Nosková.
Bezprostredne po zápase si ani neuvedomovala, že už má semifinále isté bez ohľadu na výsledok stretnutia s Pegulaovou.
"Už som postúpila? Ja neviem. Výborne, ale je mi to ešte jedno, pretože ma čaká ešte jeden zápas, takže o toto sa teraz nestarám, "povedala s úsmevom.