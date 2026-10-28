    ONLINE: Naomi Osaková - Mia Pohánková dnes, WTA Tokio LIVE (2. kolo)

    Mia Pohánková - Naomi Osaková: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji WTA Tokio 2026.
    Mia Pohánková - Naomi Osaková: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji WTA Tokio 2026. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|28. okt 2026 o 20:00
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola na turnaji WTA Tokio: Naomi Osaková - Mia Pohánková.

    Tenistky Naomi Osaková a Mia Pohánková dnes hrajú druhé kolo dvojhry na turnaji WTA Tokio.

    Kde sledovať turnaj v Tokiu?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Naomi Osaková - Mia Pohánková (tenis, WTA Tokio 2026, 2. kolo, štvrtok, LIVE)

    WTA Tokio Osemfinále 2026
    29.10.2026 o 06:30
    Osaka
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Pohánková
    Prenos
    Mia Pohánková dosahuje vo svojich osemnástich rokoch kariérne maximum. Počas prebiehajúcej sezóny si na konto pripísala 30 víťazstiev a 16 prehier, pričom na tvrdom povrchu drží bilanciu 10 výhier a 4 prehier. Medzi jej doterajšie úspechy patrí triumf na turnaji World Tennis Tour v poľskom Leszne zo začiatku roka a finálová účasť v nemeckom Wiesbadene. V septembri dvakrát postúpila do semifinále na okruhu WTA 125, pričom naposledy sa predstavila na podujatí WTA 1000 v čínskom Wu-chane, kde sa prebojovala do osemfinále. V Tokiu dokázala prejsť cez prvé kolo, keď vyradila českú tenistku Terezu Valentovú. Naomi Osaka sa ako niekdajšia svetová jednotka postaví proti mladej Slovenke, pričom si v úvode na domácom turnaji poradila s Paolini vo dvoch setoch.
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo ženskej dvojhry na turnaji v Tokiu (WTA 500), kde sa proti sebe v rámci osemfinále postaví Naomi Osaka (7) a Mia Pohánková (WC).

    Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčok, ktoré sa tak doposiaľ spolu nestretli.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 06:30.
    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková - Naomi Osaková: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji WTA Tokio 2026.online
    Mia Pohánková - Naomi Osaková: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji WTA Tokio 2026.online
    ONLINE: Naomi Osaková - Mia Pohánková dnes, WTA Tokio LIVE (2. kolo)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Naomi Osaková - Mia Pohánková dnes, WTA Tokio LIVE (2. kolo)