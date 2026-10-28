ONLINE: Naomi Osaková - Mia Pohánková dnes, WTA Tokio LIVE (2. kolo)

Tenistky Naomi Osaková a Mia Pohánková dnes hrajú druhé kolo dvojhry na turnaji WTA Tokio.
Kde sledovať turnaj v Tokiu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Naomi Osaková - Mia Pohánková (tenis, WTA Tokio 2026, 2. kolo, štvrtok, LIVE)
WTA Tokio Osemfinále 2026
29.10.2026 o 06:30
Osaka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohánková
Prenos
Mia Pohánková dosahuje vo svojich osemnástich rokoch kariérne maximum. Počas prebiehajúcej sezóny si na konto pripísala 30 víťazstiev a 16 prehier, pričom na tvrdom povrchu drží bilanciu 10 výhier a 4 prehier. Medzi jej doterajšie úspechy patrí triumf na turnaji World Tennis Tour v poľskom Leszne zo začiatku roka a finálová účasť v nemeckom Wiesbadene. V septembri dvakrát postúpila do semifinále na okruhu WTA 125, pričom naposledy sa predstavila na podujatí WTA 1000 v čínskom Wu-chane, kde sa prebojovala do osemfinále. V Tokiu dokázala prejsť cez prvé kolo, keď vyradila českú tenistku Terezu Valentovú. Naomi Osaka sa ako niekdajšia svetová jednotka postaví proti mladej Slovenke, pričom si v úvode na domácom turnaji poradila s Paolini vo dvoch setoch.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo ženskej dvojhry na turnaji v Tokiu (WTA 500), kde sa proti sebe v rámci osemfinále postaví Naomi Osaka (7) a Mia Pohánková (WC).
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčok, ktoré sa tak doposiaľ spolu nestretli.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčok, ktoré sa tak doposiaľ spolu nestretli.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 06:30.