Talian sa po veľkom obrate vyhol prekvapivému vyradeniu na US Open. Ďalej ide aj Fritz

Taliansky tenista Flavio Cobolli postúpil po pozoruhodnom obrate do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Finalista Roland Garros prehrával v 1. kole v pozícii nasadenej päťky s Argentínčanom Franciscom Comesanom 0:2 na sety, no napokon zvíťazil 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 a 6:4.
„Po druhom sete som si zobral krátku prestávku. Opláchol som sa, dal si nové oblečenie a po návrate na kurt som bol ako vymenený.
Na grandslamovej pôde nikdy nemôžete žiaden zápas zabaliť, musíte bojovať do poslednej loptičky,“ uviedol Cobolli pre akreditované médiá.
Ďalej ide aj deviaty nasadený finalista z roku 2024 Taylor Fritz, ktorý v americkom súboji zdolal Darwina Blancha 6:3, 6:2, 6:4.
US Open 2026
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Flavio Cobolli (Tal.-5) - Francisco Comesana (Arg.) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4
Taylor Fritz (USA-9) - Darwin Blanch (USA) 6:3, 6:2, 6:4