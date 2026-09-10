    Zverev prekonal rekord Beckera a úspešný rok môže zakončiť ďalším titulom: Chcem íst ešte ďalej

    Alexander Zverev vo štvrťfinále na US Open 2026.
    Alexander Zverev vo štvrťfinále na US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. sep 2026 o 07:51
    ShareTweet0

    V semifinále US Open sa predstaví tretíkrát po rokoch 2020 a 2021.

    Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil v noci na štvrtok na grandslamovom US Open do semifinále.

    Najvyššie nasadený hráč si poradil s Boticom van de Zandschulpom v troch setoch 6:2, 7:5, 6:1. Z ďalšieho duelu išiel ďalej Karen Chačanov z Ruska, keď jeho belgický súper Alexander Blockx skrečoval v treťom sete.

    „Som rád, že som v semifinále, ale samozrejme chcem postúpiť ešte ďalej,“ povedal Zverev v rozhovore na kurte.

    Proti 70. hráčovi svetového rebríčka sa dostal pod tlak iba v druhom sete, v ktorom odvrátil setbal.

    VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Zandschulp

    Zvíťazil bez toho, aby musel predviesť oslnivý výkon. Pre víťaza Roland Garros to bolo 23. víťazstvo na grandslamových turnajoch v tejto sezóne, čím prekonal doterajší nemecký rekord Borisa Beckera (22).

    Najvyššie nasadený tenista sa predstaví v semifinále US Open tretíkrát po rokoch 2020 a 2021.

    Aj do piatkového duelu s Karenom Chačanovom vstúpi ako výrazný favorit. Na ceste za olympijským zlatom v Tokiu v roku 2020 zdolal Rusa vo finále.

    Dvadsaťdeväťročný Nemec môže dúfať v zavŕšenie mimoriadne úspešného roka. Prvýkrát v kariére postúpil na všetkých štyroch grandslamových turnajoch minimálne do semifinále.

    „Je tam, kde je, pretože si to zaslúži. Tento rok sa opäť zlepšil. Získal svoj prvý grandslamový titul a hral aj vo finále Wimbledonu. Je naozaj vo výbornej forme,“ povedal Chačanov.

    US Open 2026

    Dvojhra mužov - štvrťfinále:

    Alexander Zverev (Nem.-1) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:2, 7:5, 6:1

    Karen Chačanov (Rus.) - Alexander Blockx (Belg.-28) 6:2, 7:5, 3:2 - skreč

    Tenis

    Tenis

    Americká tenistka Jessica Pegulová.
    Americká tenistka Jessica Pegulová.
    Dve americké hviezdy si po US Open zahrajú spolu. Súťaž sa vracia po piatich rokoch
    dnes 08:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Zverev prekonal rekord Beckera a úspešný rok môže zakončiť ďalším titulom: Chcem íst ešte ďalej