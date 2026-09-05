VIDEO: Finalista z roku 2023 končí, nestačilo mu ani vedenie 2:0. Vypadol aj ďalší favorit

Argentínsky tenista Francisco Cerundolo postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom US Open.
V pozícii turnajovej dvadsaštvorky otočil duel 3. kola proti deviatemu nasadenému Američanovi Taylorovi Fritzovi z 0:2 na sety a triumfoval 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Finalista newyorského grandslamového turnaja z roku 2023 Fritz, ktorý figuruje v predbežnej nominácii USA na súboj s Českom, nedokázal dobre rozohraný zápas doviesť do víťazného konca a neobháji tak vlaňajšie štvrťfinále.
VIDEO: Zostrih zápasu Fritz - Cerundolo
Cerundolo si postupom do osemfinále vyrovnal svoje grandslamové maximum z tohtoročného Australian Open. V New Yorku sa doteraz najďalej dostal do druhého kola.
O ďalšie prekvapenie sa postaral Belgičan Alexander Blockx, ktorý zdolal piateho nasadeného finalistu Roland Garros Taliana Flavia Cobolliho 6:7 (4), 6:3, 6:0, 6:3.
Blockx, ktorý je v New Yorku turnajovou dvadsaťosmičkou, vlani triumfoval na bratislavskom challengeri Slovak Open v NTC.
US Open 2026
Dvojhra mužov - 3. kolo:
Alexander Blockx (Belg.-28) - Flavio Cobolli (Tal.-5) 6:7 (4), 6:3, 6:0, 6:3
Francisco Cerundolo (Arg.-24) - Taylor Fritz (USA-9) 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4