    VIDEO: Finalista z roku 2023 končí, nestačilo mu ani vedenie 2:0. Vypadol aj ďalší favorit

    Na snímke argentínsky tenista Francisco Cerundolo (vľavo) si podáva ruku s Američanom Taylorom Fritzom po víťazstve v zápase 3. kola.
    Na snímke argentínsky tenista Francisco Cerundolo (vľavo) si podáva ruku s Američanom Taylorom Fritzom po víťazstve v zápase 3. kola. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|5. sep 2026 o 22:45
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    Cerundolo si postupom do osemfinále vyrovnal svoje grandslamové maximum.

    Argentínsky tenista Francisco Cerundolo postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom US Open.

    V pozícii turnajovej dvadsaštvorky otočil duel 3. kola proti deviatemu nasadenému Američanovi Taylorovi Fritzovi z 0:2 na sety a triumfoval 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

    Finalista newyorského grandslamového turnaja z roku 2023 Fritz, ktorý figuruje v predbežnej nominácii USA na súboj s Českom, nedokázal dobre rozohraný zápas doviesť do víťazného konca a neobháji tak vlaňajšie štvrťfinále.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fritz - Cerundolo

    Cerundolo si postupom do osemfinále vyrovnal svoje grandslamové maximum z tohtoročného Australian Open. V New Yorku sa doteraz najďalej dostal do druhého kola.

    O ďalšie prekvapenie sa postaral Belgičan Alexander Blockx, ktorý zdolal piateho nasadeného finalistu Roland Garros Taliana Flavia Cobolliho 6:7 (4), 6:3, 6:0, 6:3.

    Blockx, ktorý je v New Yorku turnajovou dvadsaťosmičkou, vlani triumfoval na bratislavskom challengeri Slovak Open v NTC.

    US Open 2026

    Dvojhra mužov - 3. kolo:

    Alexander Blockx (Belg.-28) - Flavio Cobolli (Tal.-5) 6:7 (4), 6:3, 6:0, 6:3

    Francisco Cerundolo (Arg.-24) - Taylor Fritz (USA-9) 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Na snímke argentínsky tenista Francisco Cerundolo (vľavo) si podáva ruku s Američanom Taylorom Fritzom po víťazstve v zápase 3. kola.
    Na snímke argentínsky tenista Francisco Cerundolo (vľavo) si podáva ruku s Američanom Taylorom Fritzom po víťazstve v zápase 3. kola.
    VIDEO: Finalista z roku 2023 končí, nestačilo mu ani vedenie 2:0. Vypadol aj ďalší favorit
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